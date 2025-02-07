Поездка москвички на курорт закончилась в психбольнице

Россиянка пробралась в чужой дом на курорте Пхукет в Таиланде, надела одежду жильца и попала в психиатрическую больницу. Об этом сообщил портал The Phuket News.

6 февраля на улице Сои Банг Тао заметили 26-летнюю москвичку, которая вела себя неадекватно. Она заходила в дома местных жителей, а в одном из них переоделась в форму скаута, после чего скрылась.

Полиции удалось задержать россиянку. Правоохранители убедились, что женщина не была под воздействием наркотиков, и предположили, что она страдает психическим заболеванием. Ей не стали предъявлять обвинения и отправили в больницу.

По данным паспорта россиянки, она прибыла из Москвы в Камбоджу в ноябре 2024 года, а 15 января приехала на Пхукет. Ее тайская виза действует до 19 марта 2025-го.

Ранее в аэропорту Пхукета туриста арестовали из-за одного предмета в багаже. В куртке мужчины нашли боевую пулю.