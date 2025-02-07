Женщины потерялись в горах, зарылись в снег и ждали помощи 12 часов

В США опытные туристки пытались покорить горы Монро и Джефферсон, но потерялись из-за непогоды и застряли в снегу на 12 часов. Об этом сообщает CBS News.

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По словам Кэтрин МакКи, она с напарницей отправилась в поход в 7:30. Они следовали по тропе и вдруг поняли, что заблудились из-за усиливающихся ветра и снега. Продолжив путь, женщины стали проваливаться в снег по грудь. Некоторое время им удавалось выбираться на поверхность, но это сильно их изматывало.

Вскоре женщины поняли, что не обойдутся без помощи, и позвонили спасателям. МакКи рассказала, что в какой-то момент просто перестала чувствовать пальцы и шевелить ими.

« Я д а ж е н е м о г л а о т к р ы т ь с у м к у с з а с т е ж к о й - м о л н и е й , ч т о б ы д о с т а т ь с п а с а т е л ь н о е п о к р ы в а л о » , — о б ъ я с н и л а о н а .

Спасатели посоветовали женщинам ждать их, зарывшись в снегу, чтобы сохранять тепло.

Участникам поисково-спасательной операции потребовалось почти полдня, чтобы добраться до туристок, отогреть их, оценить их травмы и доставить в безопасное место. Одну из женщин доставили в больницу. Спасатели назвали туристок потрясающими, поскольку они смогли выжить в такую ужасную погоду.

Ранее сообщалось, что в Австралии мужчина потерялся в национальном парке Косцюшко и сумел выжить. Он ждал спасения 13 дней, питаясь батончиками мюсли, которые у него были с собой, и собранными неподалеку ягодами.