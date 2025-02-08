Как отреагировал Сталин на дерзость Чкалова

О легендарном летчике Валерии Чкалове ходит множество разнообразных баек. Так, например, у историков и по сей день нет единого мнения о том, пролетал Чкалов под мостом или этот подвиг приписали ему уже позднее. Но, как говорят, лучше всего о характере человека могут рассказать байки, сочиненные о нем. Одна из таких баек, или легенд, повествует о том, как Чкалов пил со Сталиным на брудершафт.

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Как Чкалов стал любимцем Сталина

В 1919 году пятнадцатилетний кочегар землечерпалки «Волжская-1» Валериан (именно так будущего летчика нарекли родители) Чкалов, выйдя на палубу своего судна, увидел, как с воды поднимается ввысь гидросамолет. Этот момент и решил судьбу Чкалова. Он раз и навсегда заболел небом и полетами.

Чкалов получил блестящее, даже и по нашим временам, летное образование: он окончил Теоретическую школу авиации в Егорьевске, военную школу летчиков Красного Воздушного флота в Борисоглебске, затем был направлен в Москву, в Высшую школу военных летчиков РККА, а по окончании прошел курс обучения в Высшей военной авиационной школе воздушной стрельбы и бомбометания в Серпухове. Инструктором Чкалова в Серпухове был сам знаменитый Михаил Громов.

Военную службу летчик-истребитель Валерий Чкалов проходил под Ленинградом, в Гатчине. Именно к этому времени и относится большая часть его «подвигов» в воздухе – от пролетов вокруг купола Исаакиевского собора и фигур высшего пилотажа над Невским проспектом до знаменитого, хоть и неподтвержденного документами пролета под Троицким мостом. Разумеется, за подобное лихачество Валерия наказывали – из документов видно, что в общей сложности время отсидок на гауптвахте за 4 года службы составило 300 дней. Но, разумеется, служба Чкалова в этот период ознаменовалась не одними лишь эпизодами «воздушного хулиганства».

Чкалов достигает высочайшего мастерства, и во время воздушного праздника в Москве, посвященного 10-летию революции, именно ему было доверено продемонстрировать фигуры высшего пилотажа на малой высоте. Тем не менее, после воздушной аварии, происшедшей во время перелета из Гомеля в Брянск в 1928 году, Чкалов был наказан за многочисленные нарушения дисциплины и воздушное лихачество: его уволили из РККА и посадили – на сей раз уже не на «губу», а в настоящую тюрьму. Впрочем, очень скоро он был помилован. Однако, вернуться в большую авиацию Чкалову удалось лишь через год. В 1930 году его берут на работу в Московский научно-исследовательский институт ВВС РККА. Он становится летчиком-испытателем.

Именно на этом поприще Чкалов и совершил те самые подвиги, которые сделали его летчиком №1 в СССР. Чкалов участвовал в испытаниях «авиаматки» — воздушного авианосца, с крыльев которого стартовали легкие истребители – это чрезвычайно сложный воздушный маневр. Он испытывал новейшие самолеты конструктора Поликарпова и разработал новые фигуры высшего пилотажа – восходящий штопор и замедленную бочку. И, наконец, в период своей службы на Московском авиационном заводе №39, он совершил свои легендарные перелеты. В 1936 году экипаж Чкалова долетел из Москвы до острова Удд в Охотском море. А в 1937 году состоялся перелет через Северный полюс в США. Самолет Чкалова приземлился в Ванкувере.

Эти два перелета сделали Чкалова и членов его экипажа поистине народными героями. Встречать Чкалова на аэродром приезжал лично Сталин. Чкалов стал орденоносцем, Героем Советского союза, депутатом Верховного совета и – любимцем вождя народов.

Сталинские застолья

В этом статусе Чкалов был удостоен чести быть приглашенным на кремлевские приемы, которые Сталин устраивал часто и охотно.

Как можно прочесть в монографии историка В. Невежина «Застолья Иосифа Сталина. Большие кремлевские приемы 1930-1940 гг.», пиры, которые устраивал Иосиф Виссарионович делились на три группы: это банкеты Сталина в узком кругу, в том числе, на даче в Кунцево, на квартире в Кремле, дипломатические приемы, куда приглашали высокопоставленных иностранных гостей и представителей посольств, и, наконец, приемы для советской элиты. Таких приемов для элиты, в период предвоенного десятилетия, в Кремле состоялось 47. Гостем именно таких приемов и был Чкалов с семьей.

Сталин вел себя на таких банкетах, в ходе которых чествовали полярников, летчиков, ученых и т.д. как радушный хозяин, соединяя кавказское гостеприимство с истинно русским хлебосольством. Столы ломились от яств, вождь народов произносил здравицы, однако, тамадой он никогда не выступал, доверяя эту роль Ворошилову или Молотову. Вообще, как вспоминают современники, вождь вел себя на таких приемах подчеркнуто скромно: приходил в обычном кителе, без наград и знаков отличия, говорил едва ли не последним, с гостями обращался весьма дружески и почти просто.

На брудершафт с вождем народов

Возможно, именно такая простота и побудила Чкалова на выходку, обросшую разнообразными и, видимо, отчасти легендарными подробностями.

Как вспоминал уже в наши дни сын Чкалова, который был на приеме в Кремле вместе с родителями, Сталин вел себя очень радушно, шутил с гостями, а ему, мальчику, даже с улыбкой перебросил огромную сливу.

На этих застольях не было недостатка в коньяке. И Чкалов, который имел серьезную слабость к спиртному, употребил этого коньяка сверх меры.

Далее было вот что: Чкалов перебил Сталина, который произносил здравицу в честь него же, и в честь его легендарного перелета. Перебил восторженно, заявив, что за его, Чкалова, здоровье пить не надо, оно у него и так хорошее, а выпить надо за товарища Сталина. И что он, Чкалов, за Сталина жизнь готов отдать.

Сталин подошел к народному любимцу с рюмкой в руках, чтобы чокнуться с ним. И вот тут Чкалов совершает и вовсе невиданную вещь. Он говорит:

« Т о в а р и щ С т а л и н , я з ы к н е п о в о р а ч и в а е т с я н а з ы в а т ь т е б я н а " в ы " . Д а в а й в ы п ь е м н а б р у д е р ш а ф т ! » .

Все вокруг просто замерли от ужаса, но Сталин с улыбкой поддержал инициативу летчика. Именно так эту историю описывает Георгий Байдуков, член экипажа Чкалова, который тоже был на этом приеме. При этом, в руках у Сталина была рюмка с налитым туда нарзаном. И, вроде бы, Чкалов, догадавшись по пузырькам, что это не спиртное, сам подал вождю рюмку водки.

Есть, правда и другой вариант этой истории: Сталин отвел захмелевшего героя в сторонку и предложил ему выпить, но не коньяку, а нарзана. Чкалов, разумеется, подчинился.

Что в этой истории правда, а что вымысел, теперь и не скажешь. Но в целом, ничего невероятного в ней нет. Чкалов, по словам знавших его людей, был на «ты» со всеми, невзирая на возраст и звания. И Сталин действительно очень тепло относился к прославленному летчику, почти по-отечески (он был вдвое старше) прощая ему его выходки. Великому летчику можно!