Самое ужасное землетрясение в СССР: как за ночь исчез Ашхабад

Октябрьской ночью 1948 года в столице Туркменской ССР произошла одна из самых ужасных катастроф за всю историю человечества. Тот факт, что землетрясение случилось в ночное время, повлек за собой огромное количество жертв. Именно поэтому несколько десятилетий трагедия была засекречена.

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10 баллов

Первый толчок жители Ашхабада почувствовали за полночь 6 октября, а именно в 1 час 13 минут. Тогда в 1948-м, всего через 3 года после Победы, в памяти многих людей еще очень живо стояли ужасы войны. Поэтому первой мыслью большинства ашхабадцев стала мысль о том, что враги сбросили на город какую-то мощную бомбу.

Однако толчки продолжались до самого утра. В общей сложности их было около десятка. Магнитуда некоторых из них достигала 10-тибальной отметки по шкале Рихтера. Для того, чтобы по-настоящему оценить мощность ашхабадского землетрясения, достаточно знать о том, что смещение земной коры произошло тогда даже в Москве.

Столица Туркмении была полностью разрушена. Исчезли с лица земли все жилые кварталы, административные здания, вокзал, а на взлетной полосе местного аэродрома образовались гигантские трещины. Но самое страшное, что погибли люди, а точнее несколько десятков тысяч человек, большинство из которых женщины и дети.

Засекреченная катастрофа

В связи с масштабными разрушениями связи в городе не было, поэтому до утра об ашхабадской катастрофе никто, кроме самих горожан, не знал. Каким-то чудом удалось отправить радиограмму в Ташкент и сообщить о землетрясении.

В туркменской столице объявили чрезвычайное положение. В эпицентр прибыли больше 30-ти тысяч военных, а также представители руководства Советского Союза для борьбы с последствиями стихийного бедствия. Тут же был организован госпиталь для раненых и эвакуация уцелевших местных жителей.

Из-за того, что события, произошедшие в Ашхабаде в ночь с 5-ого на 6-ое октября 1948 года, оказались засекречены, точное количество жертв до сих пор не установлено. По различным предположениям, в результате страшного землетрясения погибли от 30 до 170 тысяч человек.

«Множество»

Первое сообщение о трагедии было опубликовано в средствах массовой информации только спустя несколько дней. Причем, число погибших вообще не сообщалось. Оно было обозначено одним словом «множество».

По мнению экспертов, итог разгула стихии мог бы быть не столь плачевным, если бы не особенности ашхабадских построек. Дело в том, что в те годы большинство жилых домов города были сооружены из саманного кирпича и, конечно, не обладали сейсмостойкостью. Хотя даже те здания, что имели сейсмостойкие элементы, тоже не выдержали. А главной причиной тому стали нарушения технологии при их строительстве. Кроме того в Ашхабаде в то время многие дома вообще находились в аварийном состоянии, поэтому после толчков такой силы от них осталась только пыль.

В 1949 году туркменскую столицу начали отстраивать заново. Понятно, что в связи с тем, что город был полностью разрушен, длился этот процесс не один год.