Как «дьявол» в Британии наследил

170 лет назад на снегу в британском графстве Девон были обнаружены загадочные отпечатки, известные в дальнейшем как «следы дьявола». Отметины, вызвавшие панику у местного населения, напоминали отпечатки копыта и тянулись на десятки километров. Очевидцы обнаруживали их иногда в самых неожиданных местах: за высокими заборами, на крышах домов и даже на подоконниках. Происшествие породило волну мистических слухов. С истинной природой этих следов учёные разбираются до сих пор.

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Страх над Девоном

Отметины появились после обильного снегопада и по форме больше всего напоминали раздвоенные копыта. Большинство из них было длиной до четырёх дюймов (10 см) и шириной около трёх дюймов (7,5 см). Промежутки между ними составляли от восьми до 16 дюймов (20—40 см). Отпечатки находились на одной линии.

Наблюдатели обнаружили отметины на снегу примерно в 30 местах в графстве Девон, в районе устья реки Экс. Кроме того, есть информация, что их видели и в графстве Дорсет. Общая протяжённость участка, на котором были замечены отпечатки, оценивается в разных источниках от 40 до 100 миль (64—161 км).

Для следов не существовало препятствий. Их маршрут проходил через высокие стены, дома, реки, стога. Они были на покрытых снегом крышах и подоконниках. В некоторых местах они подходили к одному концу водосточной трубы и, казалось, выходили из другого.

По свидетельствам местного фермера, в некоторых случаях создавалось впечатление, что некто буквально «перепрыгивал» через стога в поле.

Встречаются упоминания о том, что в ночь, когда появились следы, неподалёку от места, где они были обнаружены, очень тревожно вели себя собаки.

Как отмечают современные исследователи, следы находили преимущественно сельские жители, прекрасно знавшие местную природу. И если они сразу не нашли произошедшему рационального объяснения, инцидент действительно мог быть чем-то из ряда вон выходящим. Люди очень скоро прозвали странные отметины «следами дьявола». Пошли разговоры о том, что нечистая сила разыскивает в Девоне грешников.

Несколько дней спустя новость о необычных отпечатках попала в британскую прессу. При этом следует отметить, что до наших дней дошло достаточно ограниченное количество описаний следов, сделанных, впрочем, хорошо образованными очевидцами.

Ещё в XIX веке журналисты пытались найти произошедшему в Девоне рациональное объяснение. Со временем инцидентом заинтересовались учёные. В наши дни его, в частности, изучает британский историк Майк Дэш.

«Наслоение слухов»

Существуют десятки версий относительно возникновения следов в Девоне. В то же время большинство из них не выдерживает рациональной критики.

Если оставить в стороне предположения, связанные с нечистой силой, пришельцами и вышедшими на сушу морскими монстрами, все гипотезы можно разделить на три большие группы: деятельность человека, следы животных и метеорологический феномен.

« К о б ъ я с н е н и ю п р о и з о ш е д ш е г о н у ж н о п о д х о д и т ь с б о л ь ш о й о с т о р о ж н о с т ь ю . А н г л и й с к а я г л у б и н к а — р о д и н а м н о г и х п у г а ю щ и х м и ф о в . С а м л а н д ш а ф т р а с п о л а г а е т . К с т а т и , и м е н н о в г р а ф с т в е Д е в о н п р о и с х о д я т с о б ы т и я « С о б а к и Б а с к е р в и л е й » . В с п о м н и т е , к а к о п и с ы в а л э т у м е с т н о с т ь К о н а н Д о й л . О д и н ч е л о в е к ч т о - т о у в и д е л , у н е г о р а з г у л я л а с ь ф а н т а з и я , о н п е р е с к а з а л в т о р о м у , т р е т ь е м у — и м и с т и ч е с к а я л е г е н д а г о т о в а » , — о т м е т и л в б е с е д е с R T д о к т о р и с т о р и ч е с к и х н а у к п р о ф е с с о р М П Г У Виталий Захаров.

Одна из первых версий была связана с барсуками. Они водились в Девоне и могли преодолевать значительные расстояния в поисках пищи. Однако это предположение практически сразу было опровергнуто. Дело в том, что барсуки оставляют следы в шахматном порядке. Кроме того, этих животных сложно было бы заподозрить в массовом проникновении в закрытые дворы и на крыши домов.

Некоторые исследователи предположили «мистическую мистификацию». Согласно ей, кто-то из местных протестантов таким образом якобы мог привлекать внимание к церкви, по другой — следы создали местные ромы, благодаря которым отпугивали страшной легендой от Девона представителей конкурирующих групп своего народа. Однако технически организовать масштабную мистификацию совершенно незаметно для жителей графства было бы весьма затруднительно.

Существует теория, что следы могли остаться от швартовочных скоб сорвавшегося с крепления воздушного шара. Однако какие-либо реальные свидетельства о подобном происшествии отсутствуют. Если бы шар действительно улетел, его бы искали. Кроме того, его, скорее всего, заметил бы кто-то из жителей графства.

Отметины в труднодоступных местах могли оставить птицы. Однако исследователи не смогли подобрать ни одного вида пернатых, лапы которых напоминали бы раздвоенные копыта.

Один из местных жителей обратил внимание на то, что оттепель с последующим похолоданием превратила обычные кошачьи следы во вмятины, отдалённо напоминающие отпечатки от небольших копыт. Но исследователи ставят под сомнение, чтобы отметины от кошачьих лап после оттепели могли принять одну форму на участке протяжённостью десятки километров.

По словам очевидцев, следы изначально больше всего напоминали ослиные. Эта версия казалась наиболее правдоподобной, если бы не отпечатки на крышах, подоконниках и в закрытых садах.

Ещё одни «подозреваемые» — зайцы. Однако никто также не смог объяснить, что им делать на крышах и подоконниках.

Имеется теория, связанная с экзотическими пришельцами из-за океана — кенгуру. Существуют свидетельства, что пару этих животных примерно в описываемый период держали в одном из зверинцев в Юго-Западной Англии. Вот только данных о «побеге» кенгуру не сохранилось.

О д н а и з с а м ы х л ю б о п ы т н ы х в е р с и й — м е т е о р о л о г и ч е с к а я . П о с л о в а м н е к о т о р ы х и с с л е д о в а т е л е й , н а с е в е р е и н о г д а п р о и с х о д и т с т р а н н ы й п о г о д н ы й ф е н о м е н , к о г д а н а с н е ж н о й п о в е р х н о с т и н е о ж и д а н н о п о я в л я е т с я н е ч т о н а п о м и н а ю щ е е ц е п о ч к и с л е д о в . Э т о я в л е н и е д о с и х п о р н е и с с л е д о в а н о . Е г о в о з н и к н о в е н и е м о ж е т б ы т ь с в я з а н о с о с т о л к н о в е н и е м п о т о к о в в о з д у х а р а з н о й т е м п е р а т у р ы . У ч и т ы в а я , ч т о о п и с ы в а е м а я з и м а в Д е в о н е б ы л а о ч е н ь х о л о д н о й , н е ч т о п о д о б н о е м о г л о п р о и з о й т и и в А н г л и и . О д н а к о о т с у т с т в и е п о н и м а н и я п р и р о д ы ф е н о м е н а з а т р у д н я е т е г о п р и в я з к у к с о б ы т и я м в Д е в о н е .

Некоторые исследователи считают, что девонские отпечатки принадлежат выдрам. Однако, как и в случае с ослами, барсуками и зайцами, эти животные вряд ли могли наследить на крышах и подоконниках.

Самые «популярные» подозреваемые в деле о «следах дьявола» — небольшие грызуны, например крысы или лесные мыши. Отметины, которые они оставляют при прыжках по снегу, действительно чем-то напоминают отпечатки копыт. Исследователи задаются вопросом, с чем в этом случае была связана такая аномальная активность грызунов. Теоретически её мог вызвать снегопад. Но зачем им было передвигаться на значительные расстояния именно прыжками? Этот вопрос остаётся без ответа.

Учитывая отсутствие универсального объяснения возникновения «следов дьявола», учёные склонны предполагать, что в Девоне 1855 году могло случайно совпасть несколько из вышеперечисленных факторов. А всё остальное — плоды человеческого воображения.