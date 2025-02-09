Какие праздники отмечают в России и в мире 9 февраля

В воскресенье, 9 февраля, в России и мире отмечают множество событий из разных сфер жизни общества. Так, в эту дату празднуют Международный день пиццы, День рождения стриптиза и Международный день стоматолога.

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Международный день пиццы

Италия считает пиццу своим главном национальным блюдом. Неаполитанская пицца, известная в России под названием Маргарита, является классической и самой востребованной в ресторанах. В связи с этим власти Италии обратились в ЮНЕСКО с просьбой признать пиццу одной из мировых культурных ценностей. В стране даже существует закон, который регламентирует процесс приготовления пиццы и определяет, из каких регионов должны поступать ее ингредиенты.

День рождения стриптиза

9 февраля 1893 года в парижском кабаре танцовщица по имени Мона исполнила танец, в котором сбросила с себя одежду. За это ее арестовали и оштрафовали на 100 франков, что привело к волнениям и протестам в Париже. С тех пор эту дату начали отмечать как День рождения стриптиза. В современном обществе стриптиз воспринимается как вполне приемлемое явление. Более того, эротические танцы стали важной частью массовой культуры.

Международный день стоматолога

Этот праздник посвящен святой Аполлонии Александрийской — мученице, которая в свое время стала жертвой гонений на христиан. Согласно преданию, во время ее пыток язычники жестоко избивали женщину по лицу, в результате чего она потеряла все зубы. Тем не менее даже под воздействием ужасных страданий она не согласилась отказаться от своей веры.