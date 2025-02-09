Народные приметы на 10 февраля: что нельзя делать в этот день

В народе сегодня отмечали "именины домового". В этот день домашнего духа особенно чествовали. Для него в печи на загнетке ставили миску с молоком, оставляли горшочек с кашей, обложив его горячими угольками. Верили, что домовой от этого подобреет и на целый год станет услужливым и смирным.

© кадр из мультфильма «Приключения домовёнка»

Если же жителя не угостить, то он превратится в лихого. И тогда скот и домочадцы начнут болеть, все начинания будут заканчиваться провалом.

Девушки и женщины днем проводили уборку в домах, чтобы "соседушка" не бушевал. Вечером 10 февраля рассказывали истории о домовом.

Преподобный Ефрем Сирин считается сверчковым защитником. Поэтому нельзя убивать дома никаких насекомых: ни клопов, ни тараканов, ни сверчков, ни пауков - домовой обидится.

10 февраля нельзя уклоняться от работы, потому что домовой не любит бездельников.

Нельзя также оставлять немытую посуду.

Запрещено ругаться и браниться - громкие крики рассердят домового, он начнет пугать домочадцев.