Похищение невесты в СССР: как на самом деле за это могли наказать

Наверняка многие помнят комедию Леонида Гайдая «Кавказская пленница», один из героев которой по фамилии Саахов похищает студентку Нину. В финальных кадрах картины товарищ Саахов уже предстает перед зрителями в зале суда в качестве подсудимого. Однако приговор, который был вынесен похитителю, в фильме так и не был озвучен. А между тем, согласно советским законам, Саахов, скорее всего, получил реальный тюремный срок.

© кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Новые советские законы

Если верить Елизавете Зуйковой, автору издания «Быт и бытовые отношения при социализме», Владимир Ленин писал, что настоящее освобождение женщины начнется только тогда, когда начнется массовая борьба против «мелкого домашнего хозяйства». Недаром Ленин, который считал, что женщина не должна быть «домашней рабыней», являлся ярым сторонником свободных разводов. Поэтому неудивительно, что уже в декабре 1917 года советское правительство во главе с вождем пролетариата издало декреты «О расторжении брака» и «О гражданском браке, о детях и о ведении книг гражданского состояния».

Однако вместе с упомянутыми правами, которые революция подарила женщинам, как утверждает Николай Исаев, автор издания «Сексуальные преступления как объект криминологии», новая власть декриминализировала большинство форм сексуального поведения: мужеложство, адюльтер, инцест, супружескую измену. Между тем уголовный кодекс РСФСР 1922 года предусматривал уголовную ответственность за такие преступления как половые сношения с несовершеннолетними, изнасилование, принуждение к занятию проституцией и сводничеством. В 1926 году в кодексе также появились статьи о развращении малолетних и понуждении женщины к вступлению в половую связь.

Дополнения о пережитках

В апреле 1928 года, как пишет во втором томе издания «Российское уголовное право» доктор юридических наук Анатолий Наумов, в свет вышло Постановление ВЦИК «О дополнениях Уголовного кодекса главой «О преступлениях, составляющих пережитки родового быта»». Благодаря этому обстоятельству в кодексе были зафиксированы нормы ответственности за преступления против семьи и несовершеннолетних граждан. Это уплата или принятие выкупа за невесту (так называемый калым), принуждение женщины к вступлению в брак или к продолжению брачного сожительства, вступление в брак с лицом, не достигшим брачного возраста, многоженство, а также похищение женщины для вступления с ней в брак.

Последнее преступление, а также наказание за него значилось в 197 статье Уголовного кодекса страны. Согласно второму тому издания «Гражданское право» (Всесоюзный институт юридических наук, 1938 год), подобные деяния карались в советской России лишением свободы сроком до 2 лет. Примечательно, что в республиках, где положение женщины до Октябрьской революции было особенно приниженным, этот срок повышался до 5 лет. Такими республиками считались Туркменская ССР, Узбекская ССР и Таджикская ССР.

Кодекс 1960 года

Стоит отметить, что аналогичная статья сохранилась и в Уголовном кодексе РСФСР образца 1960 года. Однако тогда, как утверждает Татьяна Непомнящая, автор издания «Назначение уголовного наказания», подобные преступления стали именоваться уже не как преступления, составляющие пережитки родового быта, а как преступления, составляющие пережитки местных обычаев. В УК 1960 года существенно сократился и список деяний, называемых пережитками. Соответствующая глава теперь содержала лишь две группы преступлений: преступления, связанные с обычаями кровной мести, и преступления, посягающие на фактическое равноправие женщин. К последней группе и относилось похищение невесты.

В качестве наказания за перечисленные деяния, помимо лишения свободы, законодательством были предусмотрены также исправительные работы, высылка и штраф. Однако что касается принуждения женщины к вступлению в брак или насильственное склонение ее к продолжению брачного сожительства, а также похищения женщины для вступления в брак, то здесь закон был неумолим. Авторы «Сборника документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР», Николай Захаров и Виктор Малков утверждают, что такие преступления наказывались лишением свободы на срок до 2 лет. Причем, согласно 236 статье УК РСФСР, закон действовал в тех местностях, где перечисленные деяния являлись пережитками местных обычаев.