Зачем Сталин «упрятал» жену Мао Цзэдуна в советскую «психушку»

Хэ Цзычжэнь стала третьей супругой основателя современного Китая Мао Цзэдуна. Несмотря на то, что у них были общие дети и интересы, их брак был недолгим. В 1938 году Мао отправил Хэ в СССР, где она провела четыре из восьми лет в психиатрической больнице.

Вместе и в горе, и в радости

Хэ Цзычжэнь начала свою революционную деятельность еще в детстве. По словам Юрия Галеновича, автора книги "Великий Мао. Гений и злодейство", в 1926 году, когда ей было всего 16 лет, она организовала женский союз в своем родном уезде. Через несколько месяцев она ушла в горы вместе со своим братом, чтобы продолжить партизанскую борьбу. Именно там она познакомилась с Мао Цзэдуном благодаря однокласснику своего старшего брата. Несмотря на то, что Мао уже был второй раз женат, активная и отважная Хэ так его очаровала, что он не обращал внимания на общественные предрассудки.

С этого момента Хэ Цзычжэнь стала не только супругой, но и соратницей Мао Цзэдуна. Именно с ней революционер провел самые трудные годы своей жизни. Хэ, находившаяся рядом с мужем во время военных походов даже будучи беременной, однажды получила серьезные ранения. Тем не менее, по словам Марьяны Скуратовской и Елены Прокофьевой, авторов издания «100 великих свадеб», Цзычжэнь родила от Мао пятерых детей. Двое из них умерли, а остальные были отданы на воспитание в незнакомые крестьянские семьи, благодаря чему впоследствии следы их затерялись. Однако, несмотря на такие жертвы, пути Хэ Цзычжэнь и Мао Цзэдуна разошлись спустя всего 7 лет.

Возлюбленные Мао и изгнание жены

Как утверждает Виктор Усов, автор книги «Китайский Берия Кан Шэн», со ссылкой на слова Цзян Цин, которая стала следующей женой Мао Дзэдуна, к мысли о необходимости сменить Хэ Цзычжэнь революционера подтолкнула небольшая интрижка с актрисой Лили У. Роман Мао на стороне стал поводом для скандалов в семье, которые вспыхивали с завидной регулярностью. Хэ Цзычжэнь, которой довелось испытать немало страшных моментов за годы скитаний вместе с Мао Цзэдуном, не отличалась устойчивой психикой. Она легко могла выстрелить в человека и на полном серьезе намеревалась расправиться со своей соперницей. Ситуацию подогревали еще и слухи о связи Мао с американской журналисткой Агнес Смэдди. Ее Хэ тоже хотела устранить.

Но все разрешилось по-другому. Если верить Андрею Шляхову, автору книги «Нежная любовь главных злодеев истории», Мао Цзэдун попросту прогнал с глаз долой всех троих. В частности Хэ Цзычжэнь была выслана в Советский Союз. По всей видимости, увлечения Мао не стали препятствием для его близости с законной супругой, потому как уже в Москве Хэ родила сына. Впрочем, ребенок вскоре умер. После смерти мальчика Цзычжэнь принялась забрасывать письмами Центральный комитет Коммунистической партии Китая: она просила позволить ей вернуться в страну. Но Мао предпочитал, чтобы Хэ оставалась как можно дальше от него. Тем более, что он снова женился. Избранницей коммуниста стала упомянутая выше актриса Цзян Цин.

Жизнь в СССР

Хотя в какой-то момент Мао Цзэдун сжалился над Хэ Цзычжэнь и отправил в Россию найденную дочь Цяо Цяо. Однако едва оказавшись в Советском Союзе, девочка заболела воспалением легких. Цзычжэнь, которая потеряла всех своих детей, очень переживала за судьбу Цяо Цяо. Между тем врачи Иваново, куда с началом Великой Отечественной войны Хэ эвакуировали вместе с дочерью из Москвы, поместили Цяо Цяо в холодный флигель детского дома. Видимо, медики полагали, что ребенка им спасти не удастся. Малышка действительно была настолько плоха, что однажды ее по ошибке отправили в морг. Узнав об этом, Хэ Цзычжэнь закатила скандал, после которого она и оказалась в психиатрической больнице.

Из восьми лет, проведенных в СССР, четыре Хэ Цзычжэнь прожила в лечебнице. Юрий Галенович предполагает, что особую роль в этом сыграл Сталин: Иосиф Виссарионович держал Цзычжэнь взаперти якобы по договоренности с Мао Цзэдуном, который хотел спокойно наслаждаться обществом новой супруги. Только после окончания войны Мао решил-таки вернуть Хэ на родину. Цзычжэнь прибыла в Китай в 1947 году. Там она продолжила получать необходимую медицинскую помощь. По мнению Виктора Усова, экс-соратница Мао и в самом деле страдала психическим заболеванием. В частности, Хэ до конца своих дней утверждала, что ее кто-то преследует, а врачи пытаются ее отравить. Умерла она в 1984 году в возрасте 73 лет.