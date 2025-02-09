В Италии женщина споткнулась в музее и порвала картину XVI века

В итальянском городе Брешия произошел случайный акт вандализма на выставке художников эпохи Возрождения. Об этом сообщает газета Giornale di Brescia.

© Lenta.ru

По данным издания, одна из посетительниц споткнулась и схватилась за картину мастера Моретто, из-за чего часть холста XVI века получила повреждение размером с ладонь. В руководстве музея отметили, что посетительница в результате инцидента не пострадала, а картина полностью поддается восстановлению. Ее уже направили в лабораторию на реставрацию. Напуганную женщину успокоили, сообщив, что картина застрахована и ей не придется платить за свою оплошность.

Картина мастера Моретто представляет собой двустороннюю хоругвь для литургических процессий. Она датируется 1522-1524 годами. На одной стороне изображены двое святых, а на другом — образ Девы Марии.

Ранее сообщалось, что «Мону Лизу» скроют от посетителей Лувра.