Как в Советском Союзе определяли национальность гражданина

Процесс паспортизации был начат в 30-х годах прошлого столетия. В документе прописывали социальный статус, место проживания, национальность. Последняя определялась по родителям. Работники милиции сопоставляли фамилии с декларируемой национальностью с целью выявления несовпадений. Был создан список, включавший 200 национальностей, среди которых выбирали для присвоения гражданину при выдаче паспорта. Право на национальную самоидентификацию возникло только в 1974 году. Однако, способ определения национальности по одному из родителей по-прежнему практиковался.

Отцовская линия

Чаще всего национальность определяли по отцовской линии, так как патриархальные традиции в СССР были в большом почете. Существовали и исключения. Например, если отец был евреем, а мама – русской, ребенку предпочтительнее было дать русскую национальность, чтобы ему удалось избежать дискриминации, которую нередко вызывала «пятая графа». С 1968 года стала наблюдаться обратная тенденция, поскольку именно тогда евреи получили возможность выехать в Израиль. Даже в этот период «свободной самоидентификации» число национальностей на выбор было ограничено соответствующим списком признанных народов, который постоянно менялся (1959 г. – 126 национальностей, 1979г. – 123, 1989 г. – 128). Хотя некоторые народы в этот список включены не были, их представители (например, ассирийцы) проживали в СССР именно под этой национальностью.

Специальные таблицы

Представителей силовых ведомств СССР учили идентифицировать людей по внешним характеристикам, а именно – по лицу. Если отличить бурята от якута еще можно было, то русские, латыши и белорусы – все на одно лицо. Были составлены специальные таблицы, позволявшие сотрудникам милиции и КГБ идентифицировать национальности людей без паспорта. Для этого требовались хорошая память и наблюдательность, но кто говорил, что это будет простой задачей в государстве с более чем сотней национальностей?

«Эльфы»

«Пятая графа» была упразднена в 1991 году. С тех пор в паспорте и прочих документах национальность указывают лишь по желанию. Соответственно, перечень признанных народов также исчез. В итоге возник весьма нетривиальный эффект: во время переписи 2010 года некоторые люди приписывали себя к несуществующим и даже мифическим национальностям, таким как «казаки», «скифы», «поморы» и даже «эльфы».