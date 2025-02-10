Что искатели приключений находят в столичных подземельях

Что только не говорят о столичных подземельях — и про средневековые подземные ходы под Москвой-рекой, и про линии Метро-2, и про гигантских крыс, и про клады. Каждый, наверное, слышал про огромное подземное море, в которое столица рано или поздно провалится, и про библиотеку Ивана Грозного, которую то ли уже нашли, то ли вот-вот найдут под Кремлем. Чтобы отличить правду от вымысла, «Мослента» расспросила про столичные подземелья экскурсовода, диггера с 26-летним стажем Даниила Давыдова. Ниже — его монолог.

© Мослента

Про интерес к подземельям

Подземелья меня привлекали с детства. В 1980-х мальчишки вокруг хотели стать космонавтами, инкассаторами, водителями, а я мечтал о подземельях, о которых ничего тогда не знал. И тех, кто ходит в природные пещеры — спелеологов, не отличал от спелестологов и диггеров, которые занимаются рукотворными подземельями.

В 1990-е годы по телевизору стали показывать программы про диггеров, отряд которых тогда возглавлял знаменитый исследователь Вадим Михайлов. Он спускался с Лужковым в Неглинку, благодаря этому получил широкую популярность и стал телезвездой. Интернета в те времена не было, и увидеть по телевизору вход в коллектор или тоннель метро не из вагона — все это сильно впечатляло и завораживало.

Я не понимал, как ко всему этому приобщиться, пока в 1999 году случайно не встретился на улице с отрядом диггеров. Узнал, где у них штаб, и пришел на очередную встречу. Мне было тогда 14 лет, но выглядел я постарше и соврал, что мне 16. Так и стал приобщаться к подземельям. Первые спуски у меня были с клубом «Диггеры планеты андеграунд», который потом стал называться «Диггер спас». В сущности, это был клуб по интересам, вокруг руководителя Вадима Михайлова собирались ребята от 15 до 20 лет.

© Фото: Геннадий Виноградов, Елизавета Ненашева

Потом, в 2004 году, я получил приглашение проводить экскурсии по Неглинке. Работал на фирму, которая предлагала приключение в подарок: в красивой коробочке можно было купить сертификат на прыжок с парашютом, поездку на танке на Подмосковном полигоне и, как один из вариантов, диггерский поход под землю. Так стал развиваться в области подземной истории и превратился в экскурсовода, совмещая эту деятельность с подземными исследованиями. Так что по своему опыту могу сказать, что не человек выбирает профессию, а профессия — человека.

Про юридическую сторону вопроса

В 1990-е и начале нулевых подземная Москва была гораздо доступнее, чем сегодня. Можно было открыть обычный люк, спуститься в колодец и выйти, например, в метрополитен. Когда возникла террористическая угроза, опасность проникновения боевиков, гайки подзакрутили. Наладили системы безопасности: под землей стало появляться все больше сигнализаций, видеокамер, запорных устройств. И все равно, конечно, люди спускались, чаще всего с намерениями просто посмотреть, сфотографировать.

Надо понимать, что, например, нахождение в тоннеле метрополитена в часы его работы может закончиться столкновением с поездом. Машинист человека увидит, сбавит скорость, сообщит диспетчеру центрального хозяйства, что повлечет увеличение интервалов, ограничение скорости движения на перегонах. Поэтому подземку защитили — ограничили туда доступ.

Т е п е р ь п о д з е м н а я и н ф р а с т р у к т у р а м е т р о п о л и т е н а п р а к т и ч е с к и н е д о с т у п н а . Б о л е е т о г о , у в е л и ч и л и ш т р а ф з а н е с а н к ц и о н и р о в а н н о е п р о н и к н о в е н и е н а т е р р и т о р и ю м е т р о п о л и т е н а : е с л и р а н ь ш е о н б ы л 5 0 0 р у б л е й , т о с е й ч а с д о с т и г а е т 3 0 т ы с я ч .

Что касается коммуникаций, например малых речек, то здесь за несанкционированное проникновение в коллекторную систему и сооружения штраф до 5000 рублей, это статья 2017 КоАП РФ.

© Фото: Геннадий Виноградов, Елизавета Ненашева

Существует огромное количество подземелий, которые заброшены и не используются. Например, фрагменты галереи первого московского водопровода — мытищинского, который строили с 1779 по 1804 год. Такие подземелья ничейные и при этом представляют исторический интерес. Спуск в них законодательство не нарушает. Гуляя по лесу, можно зайти на территорию заповедника, и незнание правил поведения в нем не освобождает от ответственности в случае их нарушения. Так же и под землей: человек должен очень четко понимать — куда, зачем он спускается и не нарушает ли при этом закон или какие-то внутренние правила, действующие на закрытой территории, частной собственности.

Про диггеров

Диггеры — это не протестное движение вроде панков или других неформалов. Само слово происходит от английского глагола to dig — «копать». И первыми диггерами в Москве были члены Императорского археологического общества, которые еще до революции занялись изучением искусственных подземных сооружений.

Сегодня благодаря интернету очень много молодежи начинает интересоваться этой темой. Иногда по незнанию, иногда исходя из подросткового максимализма специально проникают на объекты, где находиться нельзя.

Ситуация как с уличными художниками: нельзя сказать, что все представители стрит-арт-искусства — это хулиганы. Можно нарисовать прекрасный мурал на брандмауэре дома, на его глухой торцевой стенке, а можно взять баллончик краски и написать неприличное слово. В одном случае это будет искусство, а в другом — хулиганство.

Про самые дикие слухи о московских подземельях

В столице, так же как и во многих других городах, существуют расхожие слухи о том, что под Москвой-рекой есть исторический подземный ход. Чаще всего рассказывают, что ведет такой тоннель из одного монастыря в другой, из мужского — в женский. А у нас он якобы шел из Кремля на другой берег. От женского Алексеевского монастыря, на месте которого сейчас находится Храм Христа Спасителя, к Берсеневке, будто бы он существовал. Это все досужие домыслы.

© Фото: Геннадий Виноградов, Елизавета Ненашева

На самом деле пока не обнаружено ни одного такого подземного хода, построенного в Средневековье и проходившего ниже дна крупной реки. Так что все, что мы слышим на эту тему от отцов, дедушек, добрых соседей, — это байки.

Еще одна популярная легенда говорит о том, что под Москвой есть подземное море. Миф появился в 1990-е годы, тогда же поползли слухи о том, что рано или поздно Москва в это море провалится. Приписывают обнаружение этого подземного моря академику геологии Ивану Губкину. Он всю жизнь занимался поисками залежей нефти и в Москве возглавлял институт, который сегодня называется Академией нефти и газа имени Губкина. Незадолго до его смерти в институте была установлена учебная буровая вышка, которая к 1941 году забурилась на глубину 800 метров. Никакого подземного моря при этом не искали и не нашли, но в народном сознании все оформилось совсем в другую историю.

Л е г е н д а д о с и х п о р в х о д у , я п е р и о д и ч е с к и в и ж у в и н т е р н е т е п о с т ы о т о м , ч т о к р о в а в ы й С т а л и н з а с т а в и л а к а д е м и к а Г у б к и н а н а й т и в М о с к в е н е ф т ь , т о т з а б у р и л с я н а 8 0 0 м е т р о в , н е н а ш е л н е ф т и , з а т о н а ш е л п о д з е м н о е м о р е .

А так как у нас не заканчивается интенсивное строительство и идет проседание почвы, со временем весь город в это море провалится. В качестве главного аргумента в пользу легенды приводят обычно тот факт, что в Москве есть бассейны, куда воду из этого моря качают. На самом деле соленая вода в столичных бассейнах — это пресная вода из артезианских скважин, которая на станциях подготовки насыщается солями и необходимыми минералами, в результате чего становится сходной с морской.

Другая популярная легенда — об огромных крысах, которые якобы обитают в московской подземке. Тут все проще простого: под землей какие-то крупные животные могут обитать, только если на поверхности их популяция сильно превышена. Тогда, чтобы избежать конкуренции, они могут начать спускаться вниз, где выживать сложно, потому что отсутствует кормовая база. Так что если бы гигантские крысы в московском метро существовали, мы сначала увидели бы их на поверхности и их бы тут бегало, как собак в заброшенном городе.

© Фото: Геннадий Виноградов, Елизавета Ненашева

Библиотека Ивана Грозного — тема очень сложная и обширная. Она существовала — это факт: сохранилось множество исторических упоминаний о том, что эти книги в Москву были привезены в 1472 году. Это византийские документы и фолианты, которые в качестве приданого были выданы его супруге, Софье Палеолог. После 1565 года, когда была учреждена опричнина, какие-либо упоминания об этом книжном собрании теряются. И неясно, было ли оно размещено в Кремле или с его территории вывезено и спрятано в Вологде, Коломенском или Александровской слободе.

Про Метро-2

Сам термин «Метро-2» — литературный, он пришел в 1992 году из фантастического романа Владимира Гоника «Преисподняя». Некоторые объекты описываются там точно, и термин «Метро-2» автор применяет для линий подземной железной дороги, которые с 1960-х годов строились на случай ядерной войны. Это были пути сначала в бункер-накопитель, а затем предполагалось продлить эти линии к военным аэродромам, чтобы можно было обеспечить эвакуацию. Для этого выбирались точки, в которых радиоактивное облако, исходя из розы ветров, скопилось бы с наименьшей вероятностью.

Энтузиасты тему исследовали и выяснили, что к 1991 году успели построить треть от запланированного. Объекты существуют, безопасность там обеспечивает организация ГУСП — Государственное управление специальных программ. Часто спрашивают, бывал ли я на этих объектах. Я отвечаю, что, если бы бывал, стал бы, наверное, самым известным диггером.

Про подземные находки

Это заблуждение — считать, что подземные сооружения связаны с обнаружением каких-то ценностей. Безусловно, их под землей прятали, но чаще это делали дома — в вентиляции, на чердаке. Так что клады обычно находят в печных отдушинах, под обоями, под полами, под кровлей и стропилами. А под землю попадает то, что было случайно обронено или выброшено.

В московских подземельях до сих пор встречаются старинные монетки: XIX, XX веков — дореволюционные и раннего СССР. Еще есть черепки, бутылочки — предметы, которые сами по себе большой ценности не представляют. Но в контексте определенного исторического периода это те самые «свидетели времени». Так что, если доведется найти клад, очень важно сразу вызвать археологов, потому что именно в контексте глубины залегания, определенной территории и исторических событий, которые на ней разворачивались, этот клад оживает, приобретает культурную ценность.

© Фото: Геннадий Виноградов, Елизавета Ненашева

Я находил под землей человеческие останки. Иногда это бывало в подвалах церквей. Люди еще годах в 1970-х, перекладывая коммуникации и обнаружив во дворе старинный погост, собирали кости в мешки, после чего они могли десятилетиями находиться в церковных подвалах.

Иногда встречается «эхо 1990-х» — был случай, я нашел под землей пистолет. Сдал его в полицию, он не представлял уже опасности, сильно заржавел. Иногда можно встретиться с криминальными следами: попадаются выпотрошенные кошельки, сброшенные в ливнеприемники. Сундучка с золотом-бриллиантами я под землей пока не находил.

Про безопасность и ближайшие подземелья

Конечно, я не рекомендую лезть под землю людям без опыта и снаряжения. Всегда нужен гид, проводник, и при этом самим надо думать что к чему. Например, узнать прогноз осадков, если вы собрались в обводненные подземелья. Все помнят прошлогодний случай, когда во время ливня в московских подземельях утонула группа с гидом.

Для первых походов под землю в Подмосковье самое популярное место — это легендарные Сьяны, заброшенные Сьяновские каменоломни, где веками добывали белый камень для Москвы. Это Домодедовский район, ближайшая деревня — Старосьяново. До входа в них можно добраться на автобусе или электричке: от станции метро «Домодедовская» нужно ехать на маршрутке № 439 или автобусе № 439, выходить на остановке «Новленское», далее пешком около полукилометра. Ближайшая железнодорожная станция — Ленинская Павелецкого направления. Если соберетесь, идите с проводником. Если понравится, можно подумать о том, чтобы сходить с экскурсией в подземную Москву.