Как СССР поставил «чудеса света» на поток

Сталинские высотки стали доминантой московского пейзажа, символом не только возрождения страны после Великой Отечественной войны, но и знаковой приметой всей советской эпохи. Впрочем, именно такими они и были задуманы. Советская власть старательно пыталась заявить о своем могуществе через архитектурные формы. Это послание было адресовано не только жителям самой большой страны на свете, но и Западу. В условиях железного занавеса возведение высоток превратилось в увлекательный детектив, в котором отечественные архитекторы всеми силами старались перенять опыт капиталистических стран, а порой и вовсе скопировать. Если внимательно вглядеться в столичные здания, то их сходство с некоторыми американскими небоскребами станет очевидным. Что советские архитекторы украли у конкурентов? Найти ответ помогает книга Ивана Мусинова и Станислава Парамонова «Высотка на Котельнической. История строительства дома и рассказы его жителей». «Лента.ру» с разрешения издательства «Бомбора» публикует ее фрагмент.

При упоминании о московских высотках сталинской эпохи многим приходит в голову очевидное сравнение советских небоскребов с их американскими «старшими братьями». Строго говоря, сама форма зданий, безусловно, не была изобретена за океаном, и, если сильно углубляться в историю архитектуры, мы доберемся до полумифической Вавилонской башни. Ну или как минимум до легендарного Александрийского маяка (инженеры которого, к слову, как и их далекие потомки, вынуждены были решать вопросы доставки стройматериалов на огромную высоту). В любом случае человеческая гигантомания существовала всегда, и XX век с его технологиями по факту просто поставил производство сооружений, раньше считавшихся «чудесами света», на поток.

У читателя может возникнуть вполне очевидный вопрос:

Н е у ж е л и с т р о и в ш и й к о м м у н и з м С С С Р в д о х н о в л я л с я ( и л и д а ж е п р я м о к о п и р о в а л ) с т и л ь и т е х н о л о г и и с в о е г о п р я м о г о п р о т и в н и к а — к а п и т а л и с т и ч е с к и х С Ш А ?

Ответ дает Л. М. Каганович в речи, произнесенной им на торжественном заседании, посвященном пуску метрополитена 14 мая 1935 года:

« Б у р ж у а з н ы е к л е в е т н и к и г о в о р я т , ч т о б о л ь ш е в и к и п р о т и в с т а р о й к у л ь т у р ы . Э т о л о ж ь . Э т о о п р о в е р г н у т о Л е н и н ы м , С т а л и н ы м , о п р о в е р г а е т с я н а ш е й п р а к т и к о й к а ж д ы й д е н ь . М ы б е р е м и з с т а р о й к у л ь т у р ы в с е л у ч ш е е . М ы н е в ы б р а с ы в а е м к а п и т а л и с т и ч е с к о й т е х н и к и . О н а — д о с т о я н и е в с е г о ч е л о в е ч е с т в а . М ы в ы б р а с ы в а е м н е г о д н о е , о т м е т а е м к а п и т а л и с т и ч е с к о е и с п о л ь з о в а н и е т е х н и к и , т о , ч т о с о з д а е т у г н е т а т е л е й и у г н е т е н н ы х , ч т о с о з д а е т п о р а б о т и т е л е й и п о р а б о щ е н н ы х , ч т о с о з д а е т р а б о в и г о с п о д . Н о м ы и с п о л ь з у е м э т у т е х н и к у , ч т о б ы о б л е г ч и т ь т р у д и ж и з н ь ч е л о в е к а , ч т о б ы п о м о ч ь в с е й м а с с е т р у д я щ и х с я , а н е т о л ь к о б о г а т ы м и л и р о д о в и т ы м , ж и т ь л у ч ш е , к у л ь т у р н е е , б о г а ч е . М ы с о з д а е м м о щ н ы й к о л л е к т и в т р у д я щ и х с я , и э т о т к о л л е к т и в , б у д у ч и в о о р у ж е н н о в о й т е х н и к о й и и д е е й к о м м у н и з м а , н е п о б е д и м . М ы , р а б о ч и е , к о л х о з н и к и , б о л ь ш е в и к и , р а з р у ш а е м н е г о д н о е с т а р о е , н о м ы у м е е м с о з д а в а т ь н о в о е . И м ы у м е е м у ч и т ь с я т е х н и к е у п р о ф е с с о р о в , и н ж е н е р о в н е т о л ь к о н а ш е й с т р а н ы , н о и з а г р а н и ч н ы х » .

Таким образом, он признал: пустые речи и шапкозакидательство не помогут построить новую страну в современном мире и пользоваться технологиями государства с чуждой идеологией все равно будет необходимо.

С о ю з з а и м с т в о в а л з а р у б е ж о м т е х н о л о г и и с т а н к о с т р о е н и я , п и щ е в о й п р о м ы ш л е н н о с т и , и н о с т р а н ц ы с т р о и л и а в т о м о б и л ь н ы е з а в о д ы , п о м о г а л и в к а ч е с т в е э к с п е р т о в н а о б ъ е к т а х м о с к о в с к о г о М е т р о с т р о я

Именно с целью приобретения опыта в США в командировку были направлены легендарные Б. Иофан, В. Щуко и В. Гельфрейх, посетившие в итоге Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию и Вашингтон.

Архитекторы и инженеры внимательно рассматривали американские небоскребы как с визуальной, так и с технической точки зрения, но особый интерес у них вызвал активно строившийся в то время Рокфеллер-центр (это можно заметить по количеству фотографий и упоминаний его в советских архитектурных журналах 1930-х годов). Проект, помимо актуальности и комплексности, приковывал внимание и тем, что над его разработкой трудилась целая группа архитекторов. Отдельное внимание советские специалисты уделили Мюзик-холлу — самому большому театру в мире с превосходной акустикой и современными технологиями. В дальнейшем делегация подробно опишет его в своем докладе.

Главным «фанатом» всего американского в советской архитектуре можно заслуженно считать В. К. Олтаржевского. Отправленный в заокеанскую командировку по линии «Амторга» еще в 1924 году, он проведет там более 10 лет. Олтаржевскому сразу предложат принять участие в проектировании зданий, но российский диплом не имел в те годы юридической силы — и тогда он будет вынужден поступить в университет Нью-Йорка и успешно закончить его, параллельно работая на стройках бригадиром и прорабом, чтобы плотнее изучать все процессы. Позже Олтаржевский преподавал архитектуру уже в Колумбийском университете и даже получил там звание профессора в 1930 году, а также трудился в проектном отделе, в дальнейшем организовав собственную мастерскую.

Занятно, ведь при этом нельзя сказать, что Олтаржевский преклонялся перед небоскребами. В книге «Современный Вавилон» он пишет: «Если взглянуть на Нью-Йорк с высоты птичьего полета, глазам представится следующая картина: на фоне геометрически разбитой сетки улиц города с довольно однородной застройкой вырываются острия небоскребов. Местами они образуют беспорядочную сплошную группу, местами они вписаны в линейную застройку, в некоторых же секторах города они торчат одиноко или собраны случайно по два, по три вместе. Найти какой-либо градостроительный смысл размещения небоскребов в плане города невозможно, его и нет. Факторами, определяющими расположение небоскребов, являются или стоимость земельных участков, заставляющая вытягивать здания вверх, или просто спекулятивная инициатива отдельного предпринимателя.

Т а к и м о б р а з о м , в р о л и г р а д о с т р о и т е л я в ы с т у п а е т н е а р х и т е к т о р , а х и щ н и ч е с к и й к а п и т а л , и щ у щ и й в ы г о д н о г о д л я с е б я п р и л о ж е н и я и л и р е к л а м ы В я ч е с л а в О л т а р ж е в с к и й а р х и т е к т о р

Отсюда город приобретает все качества, вытекающие из хаотической, бессистемной застройки. Улицы, сплошь застроенные небоскребами, превращаются в узкие мрачные ущелья, лишающие людей естественного света и воздуха, действующие угнетающе на психику. По этим улицам, часто имеющим ширину не более 20 м, а иногда и меньше, беспрерывной лентой движутся автомобили, отравляя воздух отработанными газами. Не приходится говорить и о градостроительных задачах, и о силуэте здания, его формах и архитектуре, так как только верхушки зданий обозримы с некоторых отдаленных точек зрения. Гигантские объемы небоскребов играют разрушающую, а не созидающую роль в градостроительной структуре города».

К слову, именно этот архитектор помогал организовывать визит Иофана и Щуко в США, что, возможно, и повлияло на его решение вернуться в СССР в 1935 году, где вскоре он будет арестован по надуманному обвинению. Покинуть ГУЛАГ Олтаржевский сможет только в 1943 году, направив письмо лично Сталину. Послание было довольно лаконичным: на простом листке бумаги он набросал проекты высотных зданий, а ниже написал:

« С т р а н е п о н а д о б я т с я а р х и т е к т о р ы , ч т о б ы п о с л е в о й н ы в о с с т а н а в л и в а т ь р а з р у ш е н н ы е з д а н и я и г о р о д а » В я ч е с л а в О л т а р ж е в с к и й и з п и с ь м а С т а л и н у

Так Олтаржевский со всем своим уникальным многолетним опытом станет одним из кураторов «высотного проекта».

Впрочем, и СССР тех времен представлял широкий интерес для западных специалистов — ярким примером является один из многочисленных конкурсов на проект здания Дворца Советов, где было представлено 24 иностранные работы: 11 из США (в том числе работа Гектора Гамильтона, получившая первую премию), 5 из Германии (в том числе великого Вальтера Гропиуса, основателя школы Баухаус), 3 из Франции (включая Ле Корбюзье и Перре) и т. д.

Конечно, стоит отметить, что в те годы власти влияли на международную кооперацию сильнее, нежели сегодня, в силу отсутствия разнообразия каналов связи, поэтому история взаимодействия строителей стран Глобального Запада и их коллег в СССР в целом была неоднозначна: советская пропаганда старалась не упоминать иностранный вклад ровно в той степени, в которой зарубежные архитектурные и инженерные сообщества игнорировали советские наработки.

Тем не менее было то, что невозможно скопировать при всем желании: это климат и геология.

Г о в о р я о п е р в о м , н е с т о и т з а б ы в а т ь , ч т о б о г а т ы е н а н е б о с к р е б ы Ч и к а г о и Н ь ю - Й о р к р а с п о л о ж е н ы н а ш и р о т е , с р а в н и м о й с М а д р и д о м и Р и м о м , н о н и к а к н е с х о л о д н о й М о с к в о й

Эту проблему упоминал Н. Соколов в статье «Композиция высотных зданий» (газета «Советское искусство», 18 июля 1947 года):

« В л и я н и е к л и м а т а д о л ж н о с и л ь н о с к а з а т ь с я н а у с т р о й с т в е о к о н . П о т р е б у е т с я с о з д а н и е н о в о г о , г е р м е т и ч е с к о г о м е т а л л и ч е с к о г о п е р е п л е т а . . . П р и п р о е к т и р о в а н и и м н о г о э т а ж н ы х з д а н и й д о л ж н а б ы т ь у ч т е н а в о з м о ж н о с т ь у с т р о й с т в а м о н о л и т н ы х о к о н и з п р о з р а ч н о й ш т а м п о в а н н о й п л а с т м а с с ы , т а к ж е к а к у с т р о й с т в о н е о т к р ы в а ю щ и х с я о к о н и с п е ц и а л ь н ы х о т в е р с т и й д л я и н д и в и д у а л ь н о г о п р о в е т р и в а н и я к о м н а т . . . В о п р о с ы в е н т и л я ц и и , п о в с е й в е р о я т н о с т и , в с т а н у т т о ж е п о ‐ о с о б о м у . С у р о в о с т ь к л и м а т а м о ж е т в ы д в и н у т ь к а к г л а в н у ю з а д а ч у п р е д у п р е ж д е н и е с л и ш к о м р е з к о г о и о б и л ь н о г о п е р е м е щ е н и я в о з д у х а в з д а н и и , о с о б е н н о п р и о т к р ы в а н и и н а р у ж н ы х , в н у т р е н н и х и м е ж д у э т а ж н ы х д в е р е й . С э т о й ц е л ь ю н а д о б у д е т о т к а з а т ь с я о т р а с п о л о ж е н и я л е с т н и ч н ы х к л е т о к п о о д н о й в е р т и к а л и с в е р х у д о н и з у . А м е р и к а н ц ы в н е б о с к р е б а х п о л н о с т ь ю в ы к л ю ч а ю т л е с т н и ц ы и з н о р м а л ь н о г о о б и х о д а — с о с т о р о н ы л е с т н и ц ы д а ж е н е л ь з я о т к р ы т ь д в е р ь — н е т р у ч е к . Э т о т о п ы т с л е д у е т , к о н е ч н о , и с п о л ь з о в а т ь п р и м е н и т е л ь н о к н а ш и м з д а н и я м . . . »

Вывод — требовалось снизить приток холодного воздуха в высотки и его циркуляцию в случае попадания, для чего будут реализованы новые технологии устройства входных дверей (разрабатывавшиеся в том числе для таких сложных объектов, как вестибюль так и не возведенного административного здания в Зарядье, где вход планировался одновременно с трех из четырех сторон) и созданные специально оконные переплеты, снабженные резиновыми уплотнителями. Нельзя не упомянуть и герметизацию дверей на лестничных пролетах, а также в лифтовых шахтах, по сути дела являвшихся огромными вытяжными трубами.

Особенности московской геологии будут детальнее рассмотрены чуть позже, а пока стоит упомянуть главное: в районе Уолл-Стрит Нью-Йорка скальные породы обычно находятся на глубине от 70 до 80 футов (21,3–24,4 м) под уровнем улицы, что и позволяло строить небоскребы по технологиям, доступным уже в начале XX века.

В М о с к в е ж е , с е е т а к н а з ы в а е м ы м и м я г к и м и , н а с ы щ е н н ы м и в о д о й г р у н т а м и п о д о б н о е п р е д с т а в и т ь б ы л о н е в о з м о ж н о

Столичные условия сравнимы скорее не с Нью-Йорком, а с другим американским городом — Чикаго. Там была переосмыслена идея «плавающих фундаментов», возникшая в начале XX века из-за особенностей местной почвы, где присутствовал внушительный слой пластичной глины. В обоих случаях невозможно было просто реализовать традиционные для подобных строений фундаменты, которые в этих случаях занимали бы множество подземных уровней и требовали значительных расходов и усложнения работы. Добавьте к этому близость грунтовых вод и подземных рек, и вывод станет очевидным: необходимо разрабатывать что-то актуальное именно для Москвы.

Таковы глубокие изыскания, зачастую скрытые от большинства людей.

О ч е в и д н а я ж е п р и ч и н а п р о в е д е н и я п а р а л л е л е й м е ж д у с т а л и н с к и м и в ы с о т к а м и и а м е р и к а н с к и м и н е б о с к р е б а м и — с х о д с т в о а р х и т е к т у р н ы х ф о р м

Мы предлагаем читателям самим определить, насколько сильно они похожи (либо же, наоборот, убедиться в том, что подобная дискуссия может показаться надуманной).

В уже упомянутой выше статье Н. Соколова от июля 1947 года можно встретить следующее замечание: «Американские небоскребы имеют, как правило, прямолинейно срезанный верх с плоской крышей... Только рекламный небоскреб компании „Зингер“ в Нью-Йорке имеет безобразное подобие купола. Небоскреб компании „Крайслер“ такое увенчивает каким-то округленным завершением...» Как вы можете сами убедиться, это не совсем так: наоборот, американская неоготика часто тяготеет к различным фигурным навершиям, но остроконечный шпиль — фирменный знак именно сталинских высоток. И пусть их количество не сравнить с обилием заокеанских небоскребов, стоит вспомнить слова автора гостиницы «Украина» А. Г. Мордвинова: