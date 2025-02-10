«Скользкий путь»: знаменитая модель рассказала правду о работе для OnlyFans

Британская порномодель Роуз Джонс четыре года снимала откровенный контент для OnlyFans, но разочаровалась в платформе и ушла с нее. Жуткую правду о своем опыте заработка на OnlyFans она рассказала Daily Mail.

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Роуз Джонс — псевдоним женщины по имени Ева. Она с детства мечтала о творческой профессии, но бросила факультет изобразительного искусства после потери матери. Женщине нужна была работа, но она никак не могла найти подходящую вакансию из-за эпидемии вируса COVID-19. Тогда Ева решила попробовать заработать на OnlyFans. На тот момент ей было всего 19 лет.

По словам женщины, идея фотографироваться голой не казалась ей странной: как художница она нормально относилась к наготе. Сначала Ева планировала выставлять лишь фотографии, но в погоне за большим заработком начала снимать и порноролики.

« Э т о б ы л с к о л ь з к и й п у т ь , — п р и з н а е т с я п о р н о м о д е л ь . — Я н а ч а л а д е л а т ь т о , ч т о к л я л а с ь н и к о г д а н е д е л а т ь » .

Вскоре она стала одной из самых знаменитых британских порномоделей. На пике своей карьеры Ева зарабатывала по девять тысяч фунтов стерлингов (миллион рублей) в месяц.

« Д е н ь г и н а ч а л и т е ч ь р е к о й , и п о н а ч а л у э т о б ы л о в е с е л о и з а х в а т ы в а ю щ е » , — в с п о м и н а е т п о р н о м о д е л ь .

Она тратила их на путешествия и дорогую одежду, однако постепенно начала осознавать, что теряет саму себя. По словам Евы, она стала зависима от OnlyFans: работала ради новых подписчиков днями и ночами, постоянно пыталась похудеть и делала пластические операции.

В конце концов жизнь Евы вне камер свелась к прогулкам в одиночестве и вечным слезам. В ноябре 2023 года она объявила о своем уходе из секс-индустрии. Ева уверена, что популярность OnlyFans среди молодых людей опасна. По ее словам, хоть публикация контента на платформе кажется многим легким хобби, на самом деле это ловушка, лишающая радости жизни.

Ранее сообщалось, что мать-одиночка из Великобритании пожалела о решении стать порномоделью. По словам женщины, она живет в состоянии постоянной тревоги, что ее узнают на улице или что в новой школе начнут дразнить ее сына.