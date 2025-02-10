Как отмечать Масленицу в 2025 году

В 2025 году Масленица пройдёт с 24 февраля по 2 марта. Праздник по традиции привязан к датам Сырной седмицы православного календаря — последней перед 40-дневным Великим постом, который завершится на Пасху. Какое значение у каждого дня масленичной недели, как можно приобщиться к традициям и испечь блины по разным рецептам — в материале RT.

Масленичная неделя объединяет традиции славянской древности и православной культуры. Большинство специалистов полагают, что дохристианский праздник проводов зимы отмечался в районе дня весеннего равноденствия во второй половине марта. По другой версии, это было чествование бога Велеса, покровителя скота, 24 февраля. Основной смысл той Масленицы состоял в задабривании языческих богов и поминовении усопших, чтобы год был плодородным.

После распространения христианства празднование проводов зимы связали с подготовкой к Великому посту. Верующим уже нельзя есть мясные продукты, однако молочные (или масляные) ещё можно. Это время также называют мясопустом или сырной седмицей. В некоторых регионах встречаются такие названия, как «блинная неделя», «молочная неделя», «объедуха» или даже «поползуха» — из-за плавающих дат.

Обычаи масленичной недели

Празднование проходит в два этапа: так называемые «узкая» (с понедельника по среду) и «широкая» (с четверга по воскресенье) Масленица. Каждому дню приписано своё значение.

Встреча — масленичный понедельник

Первый день масленичной недели назывался «встречей». Семейные пары отправлялись в гости к родителям жены, туда же наведывались и сваты. Встречали их, по традициям и правилам гостеприимства, обильным угощением. В понедельник достраивали праздничные ярмарки (основная работа приходилась на предшествующую «Пёструю» неделю, однако для окончания подготовки отводился ещё один день), а также выпекали первые блины.

Заигрыш — масленичный вторник

Вторник традиционно именуется «заигрышем» — это было время смотрин или посиделок в гостях. Молодые люди знакомились в больших компаниях. Также в этот день в деревнях устанавливали чучело и зазывали Масленицу.

Лакомка — масленичная среда

Далее следовала «лакомка» или «скоромная среда». В этот день зять вместе с родственниками и друзьями приходил к тёще на блины, а той полагалось задобрить гостей и установить с ними тёплые отношения.

Разгуляй — масленичный четверг

С наступлением «Широкого четверга» или «разгуляя» и деревенское, и городское население начинало веселиться в полную силу. В числе наиболее распространённых развлечений были кулачные бои, катание с деревянных гор, покрытых льдом, шуточные битвы за снежные крепости, хороводы. Работали ярмарки с балаганами, качелями и лавками, где можно было купить угощение и напитки.

Тёщины вечерки — масленичная пятница

В пятницу проводились «тёщины вечёрки», когда тёща с подругами отправлялась в дом зятя. Молодая жена накрывала стол для матери, а та хвалилась удачной партией для дочки перед знакомыми. А в Тверской области, наоборот, тёщу везли на санках прямо до печи, чтобы она приготовила угощение для молодых по своему рецепту.

Золовкины посиделки — масленичная суббота

Субботу посвящали «золовкиным посиделкам»: женщины собирались вместе и обменивались подарками. В гости к семейным парам приходили сёстры и другие родственницы мужей, также приглашались родные и подруги жены. Интересно, что на посиделки с замужними золовками приглашали замужних же подруг, а если золовки были не замужем, то и остальных гостей подбирали из тех, у кого не было пары.

Прощенье — масленичное (Прощёное) воскресенье

Праздничная неделя завершалась Прощёным воскресеньем. Верующие просили друг у друга прощения (традиционный ответ — «Бог простит и я прощаю»), поминали усопших и посещали кладбища.

Одновременно до наших дней сохранились отголоски языческих культов, самая яркая традиция — сжигание чучела. Действо с чучелом имеет общие черты с похоронами и поминками. Провожая зиму, люди будто оставляли прошлое в старом году, ведь по славянскому календарю новый год начинался весной.

Приметы и гадания на Масленицу

Согласно народным приметам, к масленичной неделе следует тщательно прибрать дом, приготовив его таким образом к встрече гостей.

Первые блины, которые готовят в понедельник, есть самостоятельно не принято — по традиции их полагалось отдавать беднякам, чтобы те могли помянуть усопших родственников.

С четверга, когда начинаются всенародные гуляния, следует отложить домашние хлопоты и принять участие в увеселениях. Считается, что тех, кто отказывается веселиться, постигнет неудача. Также следует распахнуть двери своего дома всем желающим прийти в гости.

В финале торжеств, в Прощёное воскресенье, полагается доесть всю еду, заготовленную к Масленице, также можно было отдать остатки беднякам или сжечь. Дать продуктам испортиться или выбросить их — плохая примета.

А ещё в этот день полагается сходить в баню, а после сожжения чучела Масленицы — рассеять оставшийся пепел по полям, чтобы год был урожайным.

Православные традиции

Хотя на Масленицу проводились смотрины, венчаться на этой неделе (и в последующий Великий пост) не следует — полагается ждать Красной горки, первого воскресенья после Пасхи.

Несмотря на праздничный разгул, следует воздержаться от чревоугодия — особенно это актуально для верующих, которые начинают подготовку к Великому посту и уже не едят мясо. Однако есть рыбу, молочные продукты и орехи ещё не запрещено.

Гадания на Масленицу

Чтобы заглянуть в будущее, можно прибегнуть к масленичным гаданиям. Особое значение имеет приготовление первого блина. Если он легко переворачивается, это говорит о скором замужестве (в противном случае свадьбы следует ждать ещё три года). При этом если края блина ровные, можно надеяться на семейное счастье.

Если блин подрумянился в центре, то супруг будет верным, если же сбоку, то будет обращать внимание на посторонних женщин.

Румяный блин сулит хорошее здоровье, а тонкий — беззаботную жизнь (толстый, напротив, к тяжёлому труду).

Блины и дети

По первому блину также можно узнать, сколько детей будет в семье: для этого следует посчитать крупные дырочки.

Тем, кто надеется узнать пол будущего ребёнка, нужно последить за ходом праздничного застолья. Если первым блин возьмёт мужчина — это будет мальчик, если женщина — то родится девочка.

Женщинам, которые хотят забеременеть, рекомендуется угостить блинами девять человек (причём не из числа родственников).

Ужины с сужеными

Выпекая блины во вторник, можно привлечь любовь. Считается, что особой силой обладает блюдо со сладкой начинкой.

На Масленицу также можно увидеть вещие сны. В ночь с четверга на пятницу незамужняя девушка может спрятать под кроватью сковородку и позвать суженого на блины. Будущий муж может явиться во сне или даже заглянуть в гости в пятницу.

Чтобы пророческие сновидения посетили в ночь с субботы на воскресенье, следует съесть солёный блин, не запивая его водой. Молодая девушка также может «попросить» суженого напоить её во сне.

Рецепты блинов на Масленицу

На праздничный стол или для гаданий — способов приготовить блины известно множество. Их пекут не только из пшеничной, но и из гречневой или рисовой муки, иногда прямо в тесто добавляют тёртый сыр, какао и другие продукты.

Блины на молоке без дрожжей

Один из самых популярных рецептов — блины на молоке. Чтобы они получились тонкими, молоко (500 мл), муку (200 г), яйца (три штуки), сливочное масло (30 г или две столовые ложки), сахар (30 г) и соль (половину чайной ложки) нужно хорошо взбить. Разрыхлитель в тесто добавлять не требуется.

Сковороду нужно тщательно очистить и хорошо разогреть. А также не жалеть растительного или сливочного масла при жарке.

Блины на кефире с кипятком

Ещё один широко известный вариант блинов делается на кефире. Тесто будет густым, поэтому, чтобы добиться нужной консистенции, можно добавить воду. На 1 л кефира берётся два яйца, 100 мл водки, 60 г сахара и 20 г ванилина, 10 г соли, 6 г соды. Сначала необходимо взбить яйца с сахаром, затем добавить к ним водку, соль и ванилин, в смесь влить кефир (консистенция теста должна напоминать густую сметану).

Для лёгкости добавляют гашёную уксусом соду, а для удобства выпекания — растительное масло. Тесто должно настояться 20 минут, после чего можно добавить кипяток, чтобы по консистенции оно стало похоже на жидкую сметану — и можно приступать к жарке.

Чтобы получить пышные блины, в тесто добавляют дрожжи, а лимонная кислота и горячая вода сделают их ажурными.