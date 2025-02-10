Как вдохновила Кристиана Диора поездка в Россию

В этом году исполнилось 120 лет с рождения всемирно известного французского модельера и основателя модного дома Кристиана Диора. В 1930-х годах он впервые посетил СССР и влюбился в архитектуру Москвы. Дизайнер и основатель собственного бренда одежды Артем Терентьев рассказал «Вечерней Москве», как вдохновила Кристиана поездка в нашу страну.

© Вечерняя Москва

На что вдохновила модельера Россия

Кристиан Диор проповедовал важные ценности для модниц всех времен. Он хотел, чтобы наряды отражали жизнь, характер, чувства и эмоции человека. После визита в Москву в 1931 году Диор вернулся полным впечатлений и творческих замыслов. Модельер писал:

« П у т е ш е с т в и е в С С С Р п р е п о д н е с л о м н е м н о ж е с т в о н е о ж и д а н н ы х с ю р п р и з о в — я б ы л в о с х и щ е н к у л ь т у р о й э т о й с т р а н ы и е е п р о ш л ы м » .

Поездка вдохновила Диора на создание коллекции весна-лето 1955 года: «Князь Игорь», «Душка», «Каспий», «Икра», «Стравинский», «Мусоргский» и «Чайковский». Но спустя два года кутюрье умер, и его коллекцию впервые представил в столице в 1959 году уже модельер Ив Сен-Лоран. К этой поездке он тщательно подготавливал моделей, чтобы произвести хорошее впечатление. Появляться на улицах столицы они должны были исключительно в одежде бренда Christian Dior.

Модные показы проходили в зале «Труд» дома культуры «Крылья Советов». Попасть на них было очень трудно. А те, кому удалось, еще долго вспоминали, как в зале стоял аромат французского парфюма. По некоторым данным, было затрачено десятки литров флакончиков духов. Но, безусловно, самой яркой частью показа было дефиле на Красной площади и в ГУМе. Француженки казались советскому человеку людьми из другого мира, настолько это было завораживающе. Конечно же, и наша страна произвела впечатление на гостей.

Главной особенностью нарядов, созданных Кристианом Диором, — были женственные и утонченные силуэты. Его визитной карточкой стали пышные юбки, доходящие до середины голени, жакеты, подчеркивающие тонкую талию. Модельер признавался, что на создание таких фасонов его вдохновляла сама природа, а именно: распускающиеся цветочные бутоны.

Малоизвестные факты о Кристиане Диоре

Факт № 1. Соединил моду и театр

Кристиан Диор был первым, кто применил театрализованный подход к показу своих коллекций. Он разрабатывал общий стиль декораций. Необыкновенный антураж должен был подчеркнуть характер его работ.

Факт № 2. Любимый цветок

Кристиан очень любил ландыши. Именно этот цветок стал символом модного дома Диор.

Факт № 3. Аксессуар для аристократки

Принцесса Диана Уэльская очень любила сумочки «Кристиан Диор». С ними она чаще всего появлялась на публике.

Факт № 4. Карты правду говорили

Перед каждым показом мод Кристиан Диор обязательно гадал на картах Таро.

Факт № 5. Каждой — по лилии

Суеверия на этом не заканчиваются. Поэтому на показах хотя бы одна модель должна была нести букет белых лилий. А еще Диор считал, что хотя бы одно изделие на каждом модном показе нужно назвать в честь своего родного города Гранвилл.

Факт № 6. Споры о корсетах

Коко Шанель недолюбливала Кристиана Диора из-за его взглядов на моду. Например, модельер вернул в моду корсеты. А Коко долгое время боролась с тем, чтобы дамы их не носили.