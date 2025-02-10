«Ключ» к Крыму: как гунны отвоевали полуостров у готов

Долгое время хозяевами Крымского полуострова являлись готы – скандинавский народ, близкий к шведам. Но в разное время земля принадлежала скифам, сарматам, а также гуннам, которые как раз и отвоевали полуостров у готов.

Великий и ужасный

Одним из самых харизматичных правителей готов был Германарих, который правил в преклонном возрасте – ему было более ста лет. Королём он оказался жестоким, деспотичным и недоверчивым. С врагами особо не церемонился, а к своему близкому окружению относился с подозрением и даже опаской. Соседние народы предпочитали с Германарихом не связываться, но с востока подошла армия гуннов с их вождём Аттилой. Репутация правителя готов их не пугала, а от более решительных действий останавливал Керченский пролив и отсутствие лодок.

Откуда пришли гунны

Предки гуннов – хунны – жили около 200 года до н.э. на территории современного Северного Китая. У их правителя Туманья был старший сын Модэ и младший сын от любимой наложницы, которого он обожал. Поддавшись давлению наложницы, однажды Туманья решил избавиться от наследника престола. Он отдал Модэ в заложники согдам – могущественному и воинственному народу, обитавшему западнее хуннов. Расчёт был сделан на то, что враги расправятся с Модэ, но парень оказался хитрее. Он убил свою охрану, похитил коня и ускакал обратно. Такой поступок хуннов впечатлил, а поэтому правителю пришлось дать сыну под управление 10 тысяч семей.

Модэ, понимая, что жить ему дальше спокойно всё равно не дадут, в удобный момент расправился с отцом, затем с мачехой, её сыном и теми, кто их поддерживал. Так Модэ оказался единственным законным правителем. Он правил 40 лет, за которые создал великую державу.

Но вот потомки Модэ не обладали такой хваткой. В итоге хунны оказались во власти китайцев. Часть народа успела сбежать на Урал, откуда позже и произошли гунны – «смесь» хуннов с уграми.

За оленем

В неприступности полуострова готы были уверены – они даже не организовали в районе современной Тамани необходимую оборону.

«Ключ» к Крыму нашёлся совершенно случайно. Как-то гунны преследовали на охоте олениху. Небольшой отряд воинов загнал животное на мыс, но приготовить оленину им так и не удалось. Олениха вошла в море и, прощупывая копытами почву под собой, вброд перешла море до Крыма, оставив своих преследователей без обеда.

Но расстраивались гунны недолго. Они решили последовать примеру животного и преодолеть море вброд. Такого поворота событий король Германарих не ожидал. Он так сильно переживал из-за своей неосмотрительности, что предпочёл свести счёты с жизнью. На тот момент ему было 110 лет.

В настоящее время участок, по которому гунны дошли до полуострова, судоходен. В 2018 году примерно на этом месте открыли Крымский мост – автомобильно-железнодорожный, имеющий общую протяжённость 19 километров.