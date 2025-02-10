Приметы на 10 февраля: чихнуть утром — к новостям, а монета — к деньгам

10 февраля в народном календаре имеет особое значение. Этот день связан с различными наблюдениями за природой, которые помогали предкам предсказывать погоду и важные события. Традиции этого дня дошли до наших дней и остаются актуальными.

Приметы на 10 февраля
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Погодные приметы на 10 февраля

  • Если в этот день идет снег, значит, весна будет поздней и холодной.
  • Ясная погода предвещает раннюю и теплую весну.
  • Туман утром — к влажному и дождливому лету.
  • Если ветер усиливается к вечеру, значит, скоро потеплеет.
  • Если птицы сидят высоко на деревьях — будет мороз, низко — к потеплению.
  • Длинные сосульки на крышах — к поздней весне.

Бытовые приметы и поверья

  • Если 10 февраля неожиданно что-то сломалось, это знак к переменам.
  • Найти монету — к финансовому благополучию.
  • Чихнуть утром — к хорошим новостям.
  • Если кошка активно умывается — жди гостей.
  • Встретить священника — к удаче и хорошему дню.

Духовные традиции

10 февраля в народе называли Днем Ефрема Сирина — святого, который проповедовал смирение и добродетель. В этот день считалось важным проявлять доброту, не конфликтовать и помогать нуждающимся.

Что можно и нельзя делать 10 февраля

  • Хороший день для домашних дел и уборки.
  • Благоприятно проводить время с семьей.
  • Рекомендуется заняться благотворительностью.
  • Не стоит начинать новые дела — они могут не принести желаемого результата.
  • Лучше избегать споров и конфликтов.
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