Чем фронтовиков Великой Отечественной пугала мазь Вишневского

Легендарное средство для лечения ран было создано Александром Вишневским за десять лет до начала Великой Отечественной войны. Когда на территории СССР развернулись боевые действия, потребовалось простое лекарство для пострадавших солдат. Мазь Вишневского стала незаменимой на фронте, причем порой ее изготавливали самостоятельно.

Спасение от инфекции

К середине XX столетия по всему миру большой проблемой оставалась высокая смертность от ран, особенно в годы войны. Причем, умирали не столько от повреждений, сколько от гнойных инфекций, распространявшихся по всему организму с невероятной скоростью. В начале Великой Отечественной войны хирурги не зашивали раны полностью, оставляя их немного открытыми и часто меняя повязки. Главной задачей врача было регулярно чистить рану от гноя, так как он скапливался и мешал заживлению. Хирург Александр Вишневский предложил новый способ борьбы с проблемой еще в 1927 году. В отличие от своих коллег, он решил сразу очищать раны и от всех поврежденных тканей: полости раны Вишневский резал очень глубоко. Затем нужно было обеспечить такое состояние, при котором гной не образуется снова. Сделать это предполагалось с помощью изобретенного им лекарства. Мазь Вишневского имела бактерицидное действие и оказывала слабое раздражительное действие внутри раны, что заставляло работать нервные окончания. Она быстро убивала микробы и ускоряла заживление, выводя гной наружу.

Незадолго до Зимней войны с Финляндией в 1939-1940-х годах Вишневский предложил с помощью своей мази лечить воспалительные процессы при гангрене, язвах и абсцессах путем сочетания новокаиновых блокад и масляно-бальзамической повязки. Но перебои с компонентами для мази Вишневского не позволили воплотить эти планы в жизнь. Дело в том, что изначально в состав мази входил перуанский бальзам, достать который было крайне трудно. Его заменили на березовый деготь. Так лекарство стало состоять из простых и доступных компонентов, среди которых – ксероформ (порошок лимонной окраски, отвечающий за уничтожение инфекции) и касторовое масло из растительного сырья (оно необходимо для смягчения кожи). Несмотря на то, что во время советско-финской войны мазь Вишневского не нашла широкого применения, слава о ней распространилась по всем фронтам.

«Там растет главная вишня»

Когда началась Великая Отечественная война, мазь Вишневского стала незаменимым медикаментом. В первую очередь такая популярность была связана с простотой изготовления. Современники рассказывали, что приготовить полкило лекарства можно было за пару часов. Варили прямо на месте, «как ведьмино зелье», это очень пугало раненых солдат. Красноармейцы говорили, что Украина была освобождена от нацистов именно благодаря мази Вишневского, и добавляли:

« Т а м у н а с и р а с т е т с а м а я г л а в н а я в и ш н я » .

Санитарка Татьяна Андреева, служившая в госпитале под Сталинградом, а затем прошедшая боевой путь через Украину, Польшу и Чехословакию, вспоминала:

« О г н е с т р е л ь н ы е р а н е н и я в с е б е з и с к л ю ч е н и я б ы л и и н ф и ц и р о в а н н ы е . В о в р е м я в о й н ы а н т и б и о т и к о в н е б ы л о в п р и р о д е , а с у л ь ф а н и л а м и д н ы е п р е п а р а т ы , г л а в н ы м о б р а з о м с у л ь ф и д и н , с т а л и п о я в л я т ь с я л и ш ь к к о н ц у 1 9 4 4 г о д а . О с н о в н ы м и л е к а р с т в е н н ы м и с р е д с т в а м и б ы л и м а з ь В и ш н е в с к о г о , й о д , п е р е к и с ь в о д о р о д а , к р а с н ы й и б е л ы й с т р е п т о ц и д . П о р о й н е х в а т а л о п е р е в я з о ч н о г о м а т е р и а л а , н е п о с р е д с т в е н н о н а р а н у н а к л а д ы в а л и м а р л е в ы е с а л ф е т к и , в а т у , а в м е с т о б и н т о в — л и г н и н . Т о г д а п о с т у п и л а к о м а н д а н е р а з р е з а т ь р а н е е н а л о ж е н н ы е б и н т ы , а к к у р а т н о с н и м а т ь и с т и р а т ь и х . И я с т и р а л а о к р о в а в л е н н ы е и г н о й н ы е б и н т ы в т а к о м к о л и ч е с т в е , ч т о и м и , н а в е р н о , м о ж н о б ы л о о б м о т а т ь в е с ь ш а р з е м н о й » .

Самостоятельно изготавливали мазь Вишневского на всех фронтах в годы войны.

« С о б и р а л и к о п о т ь и з т р у б , р а з в о д и л и р ы б ь и м ж и р о м и э т и м л е ч и л и р а н ы . И м а з ь В и ш н е в с к о г о с а м и д е л а л и . О р а н е н ы х м ы с т а р а л и с ь з а б о т и т ь с я . В г о с п и т а л е с о б и р а л и х в о ю , и з г о т о в л я л и н а с т о и , ч т о б ы б ы л и в и т а м и н ы » , – г о в о р и л а ж и т е л ь н и ц а Л е н и н г р а д а Л ю д м и л а Б р я н ц е в а .

«Триада Вишневского», включающая методы местной анестезии, новокаиновых блокад и масляно-бальзамических повязок стала особым периодом в развитии советской военно-полевой хирургии. Таким способом в войну лечили шок, хирургический сепсис, воспаления и расстройства тонуса мышц. Хотя впоследствии мазь Вишневского неоднократно критиковали, называли вредной и морально устаревшей, в период войны она спасла жизнь многим тысячам солдат.

В 1943 году Александр Вишневский за свое изобретение был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а спустя год – орденом Ленина. Когда война закончилась, хирург охотно делился опытом с другими медиками, но некоторые с подозрением относились к его достижениям. 12 ноября 1948 года Вишневский выступал на заседании Московского хирургического общества. Там с ним случился сердечный приступ, и на следующий день он скончался. Мазь Вишневского надолго пережила своего создателя и до сих пор остается востребованным лекарством от инфекций – особенно среди старшего поколения.