Ледяной дом: как космонавты спасали мертвую станцию «Салют-7»

Сорок лет назад, 11 февраля 1985 года на орбитальной станции "Салют-7", которая уже полгода летала без людей, случилось ЧП: в 9 часов 23 минуты по московскому времени она вышла из-под контроля. Из-за неполадок в системе управления была потеряна связь. Отказала автоматика подзарядки буферных батарей, все обесточилось.

© Орбитальная станция "Салют-7"

Было принято решение: попытаться спасти "Салют-7". 6 июня 1985 года на орбиту отправили "реаниматоров" - экспедицию на переоборудованном под эти цели космическом корабле "Союз Т-13".

Полетел экипаж - Владимир Джанибеков и Виктор Савиных. У одного - пятый полет, у другого - второй. Перед ними поставили задачу: состыковаться со станцией, провести технические эксперименты и регламентные работы. Но это официальная версия.

На самом деле все было очень плохо. На "Салюте-7" произошла техническая авария: станция не подавала сигналы, вышла из-под контроля и стала терять высоту, неуклонно снижаясь к Земле. Куда конкретно она упадет - непредсказуемо. Как и последствия падения. В истории космонавтики уже была трагедия американской станции "Скайлэб". Ее обломки долетели до Австралии.

О деталях уникального спасения "Салюта-7", "РГ" рассказал один из героев-спасателей - бортинженер "Союза Т-13", дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных. Вот отрывки из интервью:

Виктор Петрович, а какой прогноз давали баллистики по времени неуправляемого схода с орбиты "Салют-7"? Я где-то читала, что примерно 178 суток.

Виктор Савиных: Да, где-то полгода-год. Но точного прогноза не было.

Что отказало на станции?

Виктор Савиных: Сначала отказала система радиосвязи. Произошел отказ датчика по электричеству. Автоматика сработала неверно - полетело все энергопитание. Станция замерзла. В том числе система подачи кислорода, горячей воды и т.д. "Салют-7" превратился в ледяной дом.

Это чисто техническая неполадка, от которой не застрахован ни один аппарат?

Виктор Савиных: Конечно. Кстати, моя жена перед полетом связала нам пуховые шапки. Как чувствовала.

Рассказывают, в ЦУПе, чтобы понять, насколько холодно на станции, Владимира Джанибекова попросили плюнуть. Он плюнул, и слюна замерзла на иллюминаторе?

Виктор Савиных: Было такое. Когда мы туда попали - жуткая тишина, темнота и холод. Мертвый дом. Понадобились огромные усилия, чтобы все перезапустить и перенастроить.

Космонавт Валерий Рюмин, который был с вашим экипажем постоянно на связи в ЦУПе, сказал: "Стыковка "Союза Т-13" с "Салютом-7" - это то же самое, что стыковаться с булыжником. А какое сравнение было у вас?

Виктор Савиных: Можно сказать и так. Перед нами был неуправляемый объект. Это примерно то же самое, как если автоновичок въезжает в гараж задом. Представляете?

Ведь до вас никто и никогда не выполнял подход и стыковку корабля с неуправляемым космическим телом?

Виктор Савиных: Никто и никогда. То, что сделал наш экипаж в ручном режиме, вошло в учебники. После этого стало ясно, что можно "подплывать" и ремонтировать на орбите любые аппараты.

В комментариях спасения "Салюта-7" многие называли вас "смертниками". А вы сами понимали всю опасность и риск экспедиции?

Виктор Савиных: Конечно, понимали. Но все было в наших руках.

Скажите, а действительно была реальная угроза, что станцию-махину в 20 тонн могут захватить американцы?

Виктор Савиных: Идея витала. Как раз в то время за океаном разрабатывали глобальную систему стратегической инициативы. Знаменитую СОИ, которая способна уничтожать в космосе любые спутники и ракеты. Но что касается "Салюта-7", это было бы чрезвычайно сложно. Я считаю, что невозможно. Убрать солнечные батареи, антенны... Эти 20 тонн надо было еще как-то закрепить.

Правда, что один из американских филателистов прислал вам три фото "Салюта-7", снятого с американского шаттла "Челленджер". То есть якобы он реально подлетал к "Салюту"?

Виктор Савиных: Да, фото были. Но подлетал не "Челленджер", а другой космический аппарат.

Я так понимаю, что когда станция начала "оттаивать", главной проблемой стали тряпки, чтобы убирать потоки воды? Владимир Джанибеков рассказывал: сунул руку за одну панель, за другую - сплошь вода.

Виктор Савиных: Мы сантиметр за сантиметром, шажочком, бочком вживались в пространство станции. И каждый день победой не считали, а лишь очередной выполненной задачей, которая помогала справиться со следующей проблемой. После того как на станции стала плюсовая температура, весь лед, который был вокруг, растаял. Это был самый страшный момент. Потому что вся станция покрылась тонкой пленкой воды. По стенке стукнешь, а оттуда брызги...

Чтобы справиться с потопом, в ход пошло все, что было под рукой. Включая вещи от предыдущей экспедиции. Рвали в лоскуты даже комбинезоны. Но дефицит тряпок - это не самая большая проблема. Была реальная опасность пожара: вода и электричество, как известно, несовместимы. Обошлось просто каким-то чудом.

Какие-то секреты спасения "мертвой станции" остались?

Виктор Савиных: Никаких.

Вы видели фильм "Салют-7"?

Виктор Савиных: Видел. Категорически был против эпизода, где космонавт кувалдой чинит солнечный датчик. Высказал свое мнение, но эпизод в фильме все-таки остался. Не хочу никого и ничего критиковать. Скажу только: на съемки меня не пригласили. С актерами, в том числе который играет меня, не встречался.

Вы наверняка смотрели американский фильм "Армагеддон". Говорили, что русский космонавт в ушанке - это как раз Савиных и Джанибеков в одном лице.

Виктор Савиных: Да, где-то проскочило наше фото в шапочках. Хотя мы, даже когда на станции было еще очень холодно, на время репортажей их снимали. Ну что? Увидели "Армагеддон" - посмеялись".

…

Через несколько дней напряженнейшей и сложнейшей работы Владимир Джанибеков и Виктор Савиных устранили неисправность в системе контроля электропитания, из-за которой температура в отсеках "Салюта" упала ниже нуля. К 16 июня космонавтам удалось подключить напрямую к солнечным батареям аккумуляторы станции, прогреть ее и восстановить работоспособность. А 23 июня к ней в автоматическом режиме пристыковался "Прогресс-24" с запасом воды и прочими грузами для дальнейших восстановительных работ.

17 сентября стартовал "Союз Т-14", успешно пристыковавшийся к "Салюту-7" на следующий день. Неделю на станции работал экипаж из пяти человек. 26 сентября Джанибеков, впервые в СССР совершивший 5-й полет в космос, в спускаемом аппарате "Союза Т-13" вместе с Георгием Гречко вернулись на Землю. На станции остались Виктор Савиных, Владимир Васютин (командир) и Александр Волков.

За этот полет обоих космонавтов наградили Орденами Ленина. Бортинженер Савиных получил еще и вторую звезду Героя, а командиру "Союза Т-13" Джанибекову звезду не дали, потому что у него уже были две. Но присвоили звание генерал-майора авиации.