Пенсионерка «ожила» на собственных похоронах

Пожилая женщина в Таиланде вернулась к жизни спустя 40 минут после того, как ее посчитали мертвой. Это произошло 5 февраля в районе Нангронг провинции Бурирам.

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Вечером родственники нашли 85-летнюю Фуу Шрипхадунг без признаков жизни у нее дома. Решив, что ей уже ничем не помочь, они вызвали службу скорой помощи для оформления смерти и подготовки тела к транспортировке в храм.

Однако неожиданно через 40 минут Шрипхадунг очнулась и села на кровати. Она обнаружила рядом своих близких и соседей, собравшихся для проведения похоронных ритуалов. Женщина поделилась, что во время своего бессознательного состояния видела монаха, который следовал за ней. Ее внучка заметила, что после этого случая у бабушки появились некоторые детские черты — она захотела, чтобы ее носили на руках, и начала употреблять больше сладкого, передает Thaiger.

До этого в Доминиканской Республике гости на похоронах увидели, как покойник моргнул.

Также в Индии 67-летний мужчина неожиданно ожил и открыл глаза за несколько часов до собственных похорон.