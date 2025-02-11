Любовь сына к наггетсам спасла преступника от депортации

В Великобритании албанского преступника не стали депортировать из-за любви его сына к наггетсам, которые производятся только в Великобритании. Об этом пишет The Telegraph.

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Албанец Клевис Диша нелегально перебрался в Великобританию в 2001 году. Тогда ему было 15 лет. Диша скрывался под чужим именем и утверждал, что приехал из Югославии. Спустя шесть лет ему удалось получить британское гражданство, не раскрыв свою настоящую личность.

В 2017 году албанца поймали с 250 тысячами фунтов стерлингов (30 миллионов рублей) и разоблачили. Прити Патель, будучи в тот период министром внутренних дел Великобритании, распорядилась выслать Дишу из страны и лишить его гражданства. Мужчина спас судья Трибунала по вопросам убежища и иммиграции. Он постановил, что депортация была бы несправедлива по отношению к 10-летнему сыну преступника.

Оказалось, что ребенок Диши страдает от нарушений сенсорной интеграции. Он не идет на контакт с другими людьми, если ему не дадут определенные блюда или предметы одежды. Так, сын Диши очень любит куриные наггетсы, которые продаются именно в Великобритании. По словам судьи, мальчику было бы тяжело жить за границей без них.

Хотя у ребенка и нет официального диагноза, его особенности подтвердили стажер-психолог, сосед и друг семьи. Судья посчитал это обоснование достаточным, чтобы разрешить отцу и сыну остаться в стране. Тем не менее Диша еще находится в зоне риска. Его дело будет рассмотрено повторно, но уже другим судьей.

Ранее сообщалось, что мальчик из Китая обиделся на отца из-за наказания и заявил в полицию о хранящихся дома наркотиках. Он разозлился, после того как его отчитали из-за невыполненного домашнего задания.