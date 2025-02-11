Был ли у Гитлера свой шпион в советском Генштабе

Одной из загадок, связанных с Великой Отечественной войной, остается вопрос о возможном доступе нацистской разведки к стратегическим материалам СССР. В конце войны генерал Р. Гелен, руководитель отдела Абвера "Иностранные армии - Восток", оказался в плену у американцев. Через 25 лет, будучи главой разведки ФРГ, он раскрыл часть архивных документов, из которых стало известно о существовании агентурной сети "Макс", созданной Абвером в СССР в 1939 году. Координатором этой сети был Фриц Каудерс. Полный список участников сети неизвестен, но в архивах сохранилась информация о бывшем сотруднике Секретариата ЦК ВКП(б) по фамилии Минишкий. Также имеются данные о том, что после войны агенты сети "Макс" были переброшены в США для обмена опытом с ЦРУ.

Некто Минишкий

Минишкий начал свою службу в войсках Западного фронта СССР в должности политработника. Осенью 1941 года он попал в плен к врагу и сразу же согласился работать на него в обмен на обещание эвакуации его и его семьи на запад и предоставление официального гражданства. Летом 1942 года немцы организовали его побег и переправили предателя через линию фронта. Позже он связался с действующими агентами Абвера, приступил к передаче в Германию секретной информации. Наиболее значимым считается его донесение о совете, который прошел 13.07.1942 в Москве. Тема — стратегия советских войск. На совещании Шапошников уточнил, что отступление будет до Волги, рассказал о планах эвакуации всей промышленности в Сибирь, на Урал. Заявил, что зимовать немцы будут вынуждены в этом районе. Это донесение легло в основу доклада Гелена, подготовленного для генерала Гальдера — начальника Генштаба.

В данной истории эксперты усматривают ряд нестыковок. К примеру, лица, которым чудом довелось вырваться из немецкого плена, подвергались тщательнейшей проверке органами СМЕРШ. Если в плену политработника не расстреляли, для проверяющих он автоматически получал статус шпиона. Следующая странность: упомянутый маршал Шапошников в тот период уже не являлся начальником Генштаба. Дальнейшие известия о Минишкие таковы: в октябре 1942 года немцы подготовили его обратный переход через линию фронта. До мая 1945-го он отвечал за анализ информации в отделе генерала Гелена, а по окончании войны занимался преподавательской деятельностью в разведшколе ФРГ.

Анонимный источник информации в Генштабе

По меньшей мере дважды Абвер получал донесения от некоего лица в Генштабе, касавшиеся военных планов русских. В начале ноября 1942-го агент донёс, что до середины месяца командование планирует ряд наступательных операций, указал предполагаемые районы. Весной 1944 года от этого же агента поступило новое донесение в Абвер. В нём говорилось о двух вариантах развития событий летом 1944-го. Стало известно, что Генштаб намечал удары советских войск по противнику на Волыни и в Прибалтике. Рассматривалась и другая цель: нацистские войска группы «Центр» в Белоруссии.

Неизвестного агента так и не рассекретили, но под подозрение попали военные, работавшие в Германии в Советской военной администрации (СВАГ) в конце 1940-х. В 1950-х в ФРГ под именем «Дмитрий Калинов» был издан труд якобы советского полковника «Слово имеют советские маршалы». В предисловии было указано, что представленные сведения основываются на архивных документах советского Генштаба. Позже выяснилось, что авторами являлись Г. Беседовский, бежавший из СССР в 1929 г., и К. Померанцев. Не исключено, что настоящий агент Абвера и после победы продолжал «трудиться» в советском Генштабе, передавая своим заокеанским патронам самые важные стратегические секреты.