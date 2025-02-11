Если вы когда-либо пользовались компьютером с Windows XP, то наверняка помните знаменитый обои с холмистым зеленым полем под безоблачным синим небом. Этот снимок, названный Bliss («Блаженство»), стал одним из самых узнаваемых изображений в мире.

В 1998 году американский фотограф Чарльз О’Риер ехал по калифорнийской дороге №121 в округе Сонома. Погода в тот день была особенно удачной: недавно прошли дожди, трава стала изумрудно-зелёной, а в небе почти не было облаков. О’Риер, который много лет снимал пейзажи для National Geographic, не смог проехать мимо этой картины и остановился у дороги.

Он достал свою камеру Mamiya RZ67 со среднеформатной пленкой и сделал несколько кадров. В то время фотограф даже не догадывался, что одна из этих фотографий изменит его карьеру.

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Несколько лет спустя Microsoft искала изображение, которое стало бы фирменной заставкой для их новой операционной системы Windows XP. Корпорация приобрела фотографию у агентства Corbis, принадлежащего Биллу Гейтсу. О’Риер получил за свой снимок шестизначную сумму, ставшую одной из самых дорогих сделок в истории стоковой фотографии.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @dana.biknazarova.