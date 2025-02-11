Как Красная армия прорывала «неприступную линию» Маннергейма

В Зимнюю войну 1939–1940 годов маленькая аграрная Финляндия остановила накат советских танковых дивизий и нанесла Красной армии катастрофические потери. Весь мир в тот миг задумался: а что такого могло случиться с Россией под руководством большевиков, что теперь она не может справиться с бывшей провинцией? Для народа советское руководство выдумало историю, что финнам помогла неприступная линия Маннергейма, залитая бетоном цитадель, но современным историкам очевидно, что это ложь. О том, как выглядела линия Маннергейма и существовала ли она вообще, — в материале «Газеты.Ru».

© Разрушенный ДОТ на линии Маннергейма

Малой кровью, могучим ударом

Когда 30 ноября 1939 года Красная армия атаковала финские войска, многие в мире ждали быстрой и легкой победы СССР. Финляндия несопоставима со своим соседом по размеру территории, численности населения, промышленному потенциалу и запасам ресурсов, а высокотехнологичное оружие вынуждена была импортировать. СССР же напротив провел масштабную и ориентированную на войну индустриализацию. Судьбой Финляндии должен был стать разгром за несколько недель и установление марионеточного коммунистического правительства Отто Куусинена — сидевшего в Москве большевика и сотрудника Коминтерна.

Но когда дело дошло до боя, никто в мире не поверил своим глазам.

© Советские танки Т-28 в составе 20-й тяжелой танковой бригады РККА во время боев на Карельском перешейке, 1939 год // РИА Новости

Если приводить аналогию из бокса, то боец супертяжелого веса вышел на ринг против маленького, но жилистого любителя и через десять секунд отправился в нокаут с перелетом через канаты. Имея огромное превосходство в танках и артиллерии, Красная армия атаковала финские позиции в лоб: выпускала тысячи снарядов в сторону противника, после чего пехота и бронетехника шли вперед.

Первые дни танки вызывали у финских солдат легкую панику, поскольку против них не было ни оружия, ни опыта борьбы. Но когда спустя неделю наступления они дошли до подготовленных позиций линии Маннергейма, а бойцы поняли, что танк слеп, глух и вблизи уязвим даже для стеклянной бутылки с горючей смесью, для советских солдат продвижение обернулось катастрофой.

Красная армия начала нести огромные потери без всякого продвижения и с минимальными потерями противника, в результате чего финны стали проводить даже тактические контратаки.

Однако война не бокс, и любые потери СССР мог легко восстановить за счет резервов. Самых безграмотных командиров убрали, для преодоления финской обороны специально сформировали Северо-Западный фронт, ресурсов на который не жалели. Из-за неравенства в количестве снарядов и орудий советские гаубицы безнаказанно расстреливали и истощали финнов, а взявшие командование на себя Борис Шапошников и Семен Тимошенко прекратили самоубийственные фронтальные атаки.

© Бойцы Красной армии обстреливают финские укрепления из артиллерийского орудия, Карелия, 1939 год // РИА Новости

11 февраля 1940 года, ослабив противника огнем и разведкой боем, выставив 460 тыс. против 150 тыс. бойцов, Красная армия начала масштабный прорыв финских укреплений. Танки теперь прикрывала пехота, командиры не стеснялись использовать тяжелую артиллерию и дымовые завесы. Потери все равно были огромными, но теперь они были хотя бы платой за продвижение вперед. В финском правительстве поняли, что оборона прорвана, а Сталин стал спешить закончить войну из-за затрат ресурсов и опасения вступления в нее западных стран. СССР получил приграничные территории и обезопасил Ленинград, а финны сохранили независимость.

Неприступная крепость

Слабость Красной армии казалась очевидной и стала одним из факторов, склонивших Гитлера к нападению на СССР в 1941 году. Он решил, что СССР — это «колосс на глиняных ногах», и что большевики, которых он отождествлял с евреями, окончательно уничтожили Россию как хоть сколько-то серьезную силу.

Советская пропаганда же работала над сочинением оправданий первых недель войны. И если Сталину на стол ложились доклады о том, что красные командиры в массе своей недостаточно компетентны, войскам не хватает выучки и организации, а отечественные заводы подчас выпускают оружие мусорного качества, то население услышало совсем другую историю.

По версии советских СМИ, против СССР сплотился весь доживающий последние дни капиталистический мир, и даже Америка оправила белофиннам на помощь тысячу лучших своих летчиков.

Но главной причиной временных трудностей Красной армии на начальном этапе войны, по словам политработников, стала линия Маннергейма — самый укрепленный в мире защитный рубеж, превосходящий линию Мажино.

Линия Мажино прикрывала французскую границу от потенциальных немецких атак. Это была трехсоткилометровая железобетонная эшелонированная цитадель, врытая в землю. Спереди она была прикрыта минами и противотанковыми заграждениями, за ними находились линии окопов и бетонных ДОТов с подземными складами боеприпасов, а еще дальше располагались позиции артиллерии — в том числе стационарные «бетонные танки», подземные казармы, дополнительные склады и коммуникационные тоннели, по которым шла узкоколейная железная дорога. Последний факт был особенно важен, так как благодаря подземной узкоколейке противник никак не мог помешать перемещению резервов и припасов, которые защитники стягивают к месту прорыва.

Линия Мажино считалась непреодолимой с использованием технологий 1930-х годов, и в адрес красноармейцев, которые смогли взять штурмом куда более сильную линию Маннергейма, можно было воскликнуть только троекратное «ура!».

Единственной проблемой этой истории было то, что она выдумана от начала и до конца.

Сомнения в ней могли возникнуть даже без взгляда непосредственно на финские укрепления: откуда у маленькой небогатой аграрной страны сверхсовременная подземная цитадель, строительство которой поставило на грань разорения даже Францию? Достаточно сказать, что бетона на нее ушло меньше, чем на строительство Хельсинкского оперного театра в 1980-е, — 14 520 кубометров против 15 500.

« О б о р о н и т е л ь н а я л и н и я , к о н е ч н о , б ы л а , н о е е о б р а з о в ы в а л и т о л ь к о р е д к и е д о л г о в р е м е н н ы е п у л е м е т н ы е г н е з д а д а д в а д е с я т к а в ы с т р о е н н ы х п о м о е м у п р е д л о ж е н и ю н о в ы х д о т о в , м е ж д у к о т о р ы м и б ы л и п р о л о ж е н ы т р а н ш е и . Д а , о б о р о н и т е л ь н а я л и н и я с у щ е с т в о в а л а , н о у н е е о т с у т с т в о в а л а г л у б и н а . Э т у п о з и ц и ю н а р о д и н а з в а л « л и н и е й М а н н е р г е й м а » . Е е п р о ч н о с т ь я в и л а с ь р е з у л ь т а т о м с т о й к о с т и и м у ж е с т в а н а ш и х с о л д а т , а н и к а к н е р е з у л ь т а т о м к р е п о с т и с о о р у ж е н и й . Ч т о к а с а е т с я п о т е р ь р у с с к и х н а в о с т о ч н о м ф р о н т е [ н а с е в е р е , г д е л и н и и н е б ы л о ] , т о з д е с ь р у к о в о д и т е л и п р о п а г а н д и с т с к и х о р г а н о в , п о в с е й в и д и м о с т и , н е с м о г л и и з о б р е с т и н и к а к о г о п р и е м л е м о г о о б ъ я с н е н и я » , — п и с а л в м е м у а р а х г е н е р а л Карл Густав Маннергейм.

C этой оценкой в общих чертах согласен современный российский историк Алексей Исаев:

« П о д а в л я ю щ е е б о л ь ш и н с т в о д о л г о в р е м е н н ы х с о о р у ж е н и й ф и н н о в б ы л и о д н о э т а ж н ы м и , ч а с т и ч н о з а г л у б л е н н ы м и в з е м л ю ж е л е з о б е т о н н ы м и п о с т р о й к а м и в в и д е б у н к е р а , р а з д е л е н н о г о н а н е с к о л ь к о п о м е щ е н и й в н у т р е н н и м и п е р е г о р о д к а м и с б р о н и р о в а н н ы м и д в е р я м и » .

Она не шла ни в какое сравнение с, например, линией Молотова, которая прикрывала советскую западную границу и которая в 1941 году никак не повлияла на немецкое наступление.

Лоукостер в мире обороны

Тем не менее совсем сбрасывать со счетов линию Маннергейма нельзя. На самом деле финны выжали максимум из доступных ресурсов и создали такое инженерное оборудование позиций, которое позволяет реализовывать несложную, но эффективную тактику. Главной задачей линии было прикрыть наиболее опасные направления от прорывов танков с помощью заграждений и рвов. Их прикрывали противопехотные проволочные заграждения и, главное, траншеи с пехотой.

Огонь финской пехоты не давал саперам провести разграждение полосы атаки, так что единственной тактикой (если не задумываться) оставались атаки человеческими волнами на траншеи, как в Первую мировую войну.

В каком-то смысле финская линия была более умной и прогрессивной, чем ее более дорогие аналоги.

Так, никто не пытался сделать огневые позиции неуязвимыми для огня противника. Вместо этого финны просто меняли позицию и по траншеям переходили к другой огневой точке, пока враг долбил пустое место. Бетонные укрепления зачастую служили убежищами от артиллерии и вообще не имели бойниц для стрельбы, либо же имели боковые на случай прорыва.

В итоге не запертые в бетонных «казематах» солдаты свободно маневрировали между ДЗОТами (деревоземляными огневыми точками) и окопами и в любой момент могли провести против красноармейцев контратаку. Разумеется, ту же самую тактику, и даже с большим успехом, можно бы было применять, имея полосу обороны из монолитного железобетона. Но средств на это у Финляндии не было и не могло быть.

Таким образом, хоть поражения начального этапа Зимней войны и лежат целиком на совести советского руководства, но и финнам необходимо отдать должное. Иные бы страны на их месте просто сдались, не дожидаясь выстрелов, либо побежали с поля боя, увидев мчащийся на них стальной вал. Но не они.