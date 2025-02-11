Охранник принял роды на парковке больницы

Охранник больницы Святого Франциска в Талсе (штат Оклахома, США) Маррикко Эдмундсон стал героем местных новостей после того, как принял роды у местной жительницы на парковке медицинского учреждения. Об этом сообщает KJRH-TV.

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Все произошло 7 февраля. Как рассказал отец младенца Сет Бьюкенен, он повез свою супругу в больницу, когда роды уже начались. По пути у Эштон отошли воды. По словам мужчины, стало ясно, что до появления младенца осталось совсем немного времени. Они успели добраться до парковки больницы, когда у женщины начались потуги. Рядом оказался патрулировавший территорию охранник. Пока муж роженицы связывался с медперсоналом, сотрудник службы безопасности принял ребенка в свои руки.

« Я о ч е н ь б о я л а с ь , ч т о н е с м о г у п о й м а т ь р е б е н к а . П о э т о м у в с е в р е м я п о в т о р я л а : « Д е р ж и е г о » , « Д е р ж и , п о ж а л у й с т а » . О н п о м о г а л и п р и э т о м с о х р а н я л с а м о о б л а д а н и е » , — р а с с к а з а л а Э ш т о н в б е с е д е с ж у р н а л и с т а м и .

В итоге Маррикко Эдмундсон принял младенца — у новорожденного было тройное обвитие пуповиной вокруг шеи. Чтобы ребенок не задохнулся, мужчина просунул палец между пуповиной и его шеей. В этот момент подоспели медицинские работники.

По словам Эдмундсона, это стали третьи роды, которые ему довелось принимать. Первые два случая произошли, когда он работал пожарным.