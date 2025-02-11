Охранник принял роды на парковке больницы

В США охранник больницы принял роды ребенка с тройным обвитием пуповиной
Охранник больницы Святого Франциска в Талсе (штат Оклахома, США) Маррикко Эдмундсон стал героем местных новостей после того, как принял роды у местной жительницы на парковке медицинского учреждения. Об этом сообщает KJRH-TV.
Все произошло 7 февраля. Как рассказал отец младенца Сет Бьюкенен, он повез свою супругу в больницу, когда роды уже начались. По пути у Эштон отошли воды. По словам мужчины, стало ясно, что до появления младенца осталось совсем немного времени. Они успели добраться до парковки больницы, когда у женщины начались потуги. Рядом оказался патрулировавший территорию охранник. Пока муж роженицы связывался с медперсоналом, сотрудник службы безопасности принял ребенка в свои руки.
«Я очень боялась, что не смогу поймать ребенка. Поэтому все время повторяла: «Держи его», «Держи, пожалуйста». Он помогал и при этом сохранял самообладание», — рассказала Эштон в беседе с журналистами.
В итоге Маррикко Эдмундсон принял младенца — у новорожденного было тройное обвитие пуповиной вокруг шеи. Чтобы ребенок не задохнулся, мужчина просунул палец между пуповиной и его шеей. В этот момент подоспели медицинские работники.
По словам Эдмундсона, это стали третьи роды, которые ему довелось принимать. Первые два случая произошли, когда он работал пожарным.