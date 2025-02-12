Какие праздники отмечают 12 февраля в России и мире

12 февраля - День Дарвина, или Международный день науки и гуманизма. Он приурочен ко дню рождения знаменитого английского ученого-натуралиста. Праздник отмечается ежегодно с целью чествования открытий Дарвина и популяризации науки.

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Еще сегодня - Международный день брачных агентств. Профессиональный праздник зарегистрирован 1 декабря 2010 года. Идею учреждения новой даты подхватили многие страны, в том числе Россия.

А в народном календаре - Трехсвятие, Васильев день. В эту дату нельзя было прясть, поэтому ее называли еще "днем трех святителей-непрядильщиков". Считалось, что в эту пору в лесах начинается звериный свадебник.

Также 12 февраля - Дeнь peпpoдуктивнoгo здopoвья, Дeнь пoлиции oбщecтвeннoй бeзoпacнocти и День прокладывания тропинок.