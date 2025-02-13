Несвижский замок — одно из самых таинственных мест Белоруссии. Его стены хранят не только историю, но и легенду о Чёрной даме — призраке, который, по рассказам, до сих пор бродит по дворцу. Подробнее о призраке Чёрной дамы, который встречает туристов в белорусском замке, можно узнать на сайте Туристас.

Барбара Радзивилл, родом из знатной семьи, сначала овдовела, а затем тайно вышла замуж за наследника польского престола Сигизмунда II Августа. Против брака выступали многие, включая королеву-мать. Несмотря на сопротивление, Сигизмунд сделал её королевой, но вскоре после коронации Барбара внезапно скончалась. Слухи утверждали, что её отравили.

Легенда гласит, что Сигизмунд пытался вызвать её дух, но увиденное так его напугало, что он больше не связывался с потусторонним миром. С тех пор призрак Барбары якобы появляется в замке — в коридорах, на лестницах, а иногда и в парке. Очевидцы говорят о странных звуках, внезапном холоде и таинственном силуэте в чёрном платье.

Сегодня Несвижский замок — музей и объект ЮНЕСКО. Туристы, писатели и режиссёры продолжают вдохновляться этой историей. Правда ли, что Чёрная дама существует, или это просто легенда? Возможно, она живёт не в замке, а в памяти людей, которых тронула её судьба.