В Китае женщина завладела 159 миллионами рублей с помощью фиктивного мужа

Жительница Шанхая, Китай, вышла замуж за незнакомца, выдала его за предпринимателя в сфере недвижимости и выманила у семьи 12 миллионов юаней (159 миллионов рублей). Об этом пишет The South China Morning Post.

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В 2014 году небольшое агентство недвижимости, которым владела женщина по фамилии Мэн, разорилось. После этого она задумала обманом завладеть деньгами родственников. Для осуществления плана ей требовался муж. Однажды она ехала автостопом и познакомилась с водителем по фамилии Цзян. Она поделилась с ним своей идеей, и тот согласился ей помочь, хотя и был женат.

Мэн и Цзян устроили фиктивную свадьбу. Родственникам женщина представила своего «жениха» как человека, имеющего связи в сфере недвижимости. Она объяснила семье, что теперь с помощью Цзяна они смогут покупать новое жилье с большими скидками. После Мэн приобрела квартиру за миллион юаней (13 миллионов рублей) и продала ее двоюродному брату за половину цены. Чтобы афера сработала, она уговорила мужчину соврать, что квартира обошлась ему так дешево из-за связей Цзяна.

В итоге пять родственников Мэн попались на ее уловку. Кто-то из них даже продал свои старые квартиры в надежде на скорый переезд. Сначала женщина тянула время и врала семье, затем арендовала для них жилье, выдав его за купленное. Не получив от Мэн никаких документов, один из пострадавших обратился к застройщику. Только после этого он понял, что его обманули.

Суд приговорил Мэн к 12,5 годам в тюрьме. Цзян получил шесть лет лишения свободы, а двоюродный брат женщины — пять лет.

Ранее сообщалось, что жительница штата Западная Бенгалия, Индия, обманом заставила мужа продать почку, украла полученные им деньги и ушла от него к любовнику. Она уверяла супруга, что все деньги пойдут на будущее их дочери.