Почему в древнем океане Земли не могла зародиться жизнь

Современная наука считает, что древний мировой океан был слишком кислым, чтобы в нем образовалась жизнь. По некоторым данным, едва появившись, океан обладал pH, равным 5. Эксперименты показывают, что синтез органических молекул в средах с pH ниже 7 чрезвычайно затруднен.

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Напомним, водородный показатель pH — это мера кислотности водных растворов. Более низкий уровень pH соответствует более высокой кислотности. Раствор с pH ниже 7 считается кислым; современная морская вода имеет pH чуть больше 8.

« Ч т о б ы п о н я т ь п р о и с х о ж д е н и е ж и з н и , в а ж н о п о н я т ь , к о г д а и к а к н а З е м л е п о я в и л с я о к е а н с б о л е е н е й т р а л ь н ы м p H . О д н а к о м о д е л и р о в а н и е д о л г о с р о ч н о й э в о л ю ц и и p H о к е а н а — ч р е з в ы ч а й н о с л о ж н а я з а д а ч а , п о с к о л ь к у в н е е в о в л е ч е н ы п о ч т и в с е к о м п о н е н т ы з е м н о й с и с т е м ы : а т м о с ф е р а , о к е а н , з е м н а я к о р а и м а н т и я » , — п о я с н и л а б ы в ш а я а с п и р а н т к а Й е л ь с к о г о у н и в е р с и т е т а М э н Г о .

Например, pH океана в большой степени зависит от атмосферного углекислого газа, на концентрацию которого влияет множество других факторов: он, с одной стороны, поглощается земной корой, с другой — в огромных количествах выделяется в результате вулканической активности.

Новая комплексная модель оценки пригодности древнего океана к жизни на основе его pH, описанная в журнале Nature Geoscience, учитывает широкий спектр взаимосвязанных геологических и атмосферных процессов и может дать самую ясную картину, как наша планета эволюционировала до появления условий, подходящих для зарождения жизни.

« Я д у м а ю , ч т о г л а в н а я п р и ч и н а , п о к о т о р о й м ы м о ж е м с е й ч а с п р о в о д и т ь э т о м о д е л и р о в а н и е , з а к л ю ч а е т с я в т о м , ч т о н а ш е п о н и м а н и е р а н н е й т е к т о н и к и З е м л и р а д и к а л ь н о у л у ч ш и л о с ь з а п о с л е д н и е н е с к о л ь к о л е т . Э т а р а б о т а б ы л а с о с р е д о т о ч е н а н а э в о л ю ц и и к о н т и н е н т а л ь н о й к о р ы и ф и з и к е м а г м а т и ч е с к и х о к е а н о в » , — о т м е т и л п р о ф е с с о р г е о л о г и и Д ж у н К о р е н а г а и з Йельского университета.

Используя свою новую модель, Коренага и Го подсчитали, что Земле потребовалось 500 миллионов лет, чтобы нейтрализовать кислотность океана до приемлемого для поддержания жизни уровня. Карманы воды с более нейтральным pH могли существовать и раньше, но в недостаточных для устойчивого развития жизни масштабах.

Исследователи уверены, что их работа полезна для понимания не только ранних процессов на Земле, но и последствий нынешних глобальных климатических изменений.