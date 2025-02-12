Занимавшаяся сексом пара не укрылась от любопытных глаз даже в открытом море

На побережье Сан-Паулу в Бразилии пару туристов поймали за занятием сексом на гидроцикле в открытом море. Об этом сообщает New York Post.

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Уточняется, что отдыхающих заметил другой мужчина, который тоже катался на гидроцикле. Он запечатлел их на видео и разместил ролик на своей странице в TikTok. На записи видно, как турист возвышается над своей партнершей в характерной для интимной сцены позе.

Видео стало популярным в сети и набрало более тысячи комментариев.

« Н а д о б ы л о п о е х а т ь в и х с т о р о н у » , « Н е м е ш а й т е и м » , « О н и д у м а л и , ч т о н и к т о н е у в и д и т » , — к о м м е н т и р о в а л и ю з е р ы .

Ранее туристы занялись сексом в горячем бассейне на российском горнолыжном курорте и возмутили местных жителей. Уточнялось, что инцидент произошел на Хвалынском горнолыжном курорте в Саратовской области.