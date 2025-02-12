Занимавшаяся сексом пара не укрылась от любопытных глаз даже в открытом море

Пару туристов поймали за занятием сексом на гидроцикле в открытом море
На побережье Сан-Паулу в Бразилии пару туристов поймали за занятием сексом на гидроцикле в открытом море. Об этом сообщает New York Post.
Уточняется, что отдыхающих заметил другой мужчина, который тоже катался на гидроцикле. Он запечатлел их на видео и разместил ролик на своей странице в TikTok. На записи видно, как турист возвышается над своей партнершей в характерной для интимной сцены позе.
Видео стало популярным в сети и набрало более тысячи комментариев.
«Надо было поехать в их сторону», «Не мешайте им», «Они думали, что никто не увидит», — комментировали юзеры.
Ранее туристы занялись сексом в горячем бассейне на российском горнолыжном курорте и возмутили местных жителей. Уточнялось, что инцидент произошел на Хвалынском горнолыжном курорте в Саратовской области.