Кто рискует оказаться «офником»

Список молодежных сленговых выражений ежедневно дополняется новыми словами, из-за чего люди более осознанного и взрослого поколения испытывают трудности с их пониманием и восприятием. Часто среди подростков можно услышать выражение «офник», когда речь заходит о высокомерных любителях драк. Что означает этот термин и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».

Что означает слово «офник»

Термин «офник» возник в культуре футбольных фанатов. Его полное и расшифрованное значение — «околофутбольный». Часто таким словом называют человека, который любит драться, задирать слабых. При этом он не лишен чувства гордости, иногда даже в переизбытке.

Офник — необразованный, ограниченный представитель общества, предпочитающий решать проблемы через кулаки. При этом на данный момент многие офники никак не связаны с футболом, так как сам термин вышел далеко за рамки этого сообщества.

Когда уместно это слово

Слово «офник» рекомендуется использовать исключительно в шутку, при незнакомцах лучше обходить его в речи стороной, так как не все люди могут положительно воспринять его. Об этой категории есть определенный стереотип — общество считает, что все офники глупые. К тому же многие думают, что они ничем не занимаются, кроме того что достают людей на улицах.

Лучше всего использовать сленговое выражение в диалоге с другом, и то в шутку. В официально-деловой речи о подобном слове стоит забыть, так как его употребление может вызвать недопонимание.

Примеры употребления: