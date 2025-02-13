Мужчина арендовал квартиру для бездомной кошки

Мужчина из города Актау в Казахстане арендовал однокомнатную квартиру для бездомной кошки. Об этом пишет издание Zakon.kz.

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Прежде кошка по кличке Маня и еще несколько уличных котов проживали на территории жилого комплекса (ЖК), в котором жил мужчина. Несколько жильцов заботились о животных: им построили домики, кастрировали, обрабатывали от паразитов и регулярно кормили. Однако некоторые собственники жаловались на кошек в администрацию ЖК, из-за чего коммунальщики вывезли животных в соседние районы.

Четверо из шести не смогли выжить в новых условиях, еще двух, включая Маню, удалось найти. Мужчина не смог взять кошку к себе в квартиру, так как уже имеет двух котов, однако арендовал для нее отдельную жилплощадь.

Ранее жительница Новосибирска завела у себя в квартире-студии 25 кошек и пожалела о своем решении. Она пожаловалась, что не может прокормить всех питомцев.