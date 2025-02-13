Приметы и поверья на 13 февраля: что нельзя делать на Никиту Пожарника

13 февраля по народному календарю отмечают Никиту Пожарника. На Руси верили, что если случается пожар, то это происки огненных бесов и колдунов. Православные вспоминают Никиту Новгородского.

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В деревнях в этот день отгоняли нечистую силу, способную навлечь пожары, с коньков крыш домов. Для этого предки читали заговоры и трижды обходили по часовой стрелке жилье. Также на дверях и окнах рисовали кресты, клали под порог топор, прятали веники и метлы, а на подоконник клали чертополох. Считается, что этот день способствует ссорам между людьми. Поэтому знахари проводили различные ритуалы, чтобы успешно разорвать связь между любовницей и неверным мужем. Также заговаривали печь, чтобы огонь раздувался, но не смог спалить дом.

13 февраля нельзя играть с огнем. Тот же, кто не последует запретной примете, остаток лет проведет в бедности и одиночестве. Запрещается спорить. Не разрешается громко разговаривать этим можно призвать темные силы, которые не упустят момента навредить людям. Не рекомендуется выходить без нужды из дома порча пристанет. Не стоит оставлять дом пустым в нем должен остаться хотя бы один член семьи. Не поощряется трата денег, вдруг найденных на улице, на себя — отдать их нуждающимся значило бы разбогатеть в будущем.

Согласно приметам, воробьи 13 февраля утепляют гнезда к стуже, крик ворон к скорому морозу. В Никитин день в старину следили за дровами: если поленья плохо загорались скоро придет оттепель. Если пламя было ярким к холодам, белый цвет к теплу.