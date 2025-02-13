Какие праздники отмечают 13 февраля в России и мире

13 февраля - День рождения кинокамеры. Именно в эту дату в 1895-м братья Луи и Огюст Люмьер получили патент на изобретение, которое назвали синематографом.

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Еще сегодня - Дeнь жeнcкoй дpужбы или Дeнь пoдpуг. Международный неофициальный праздник отмечается каждый год в преддверии Дня всех влюбленных. Он появился благодаря популярному сериалу (16+), в котором героиня придумала эту традицию. А теперь событие распространилось по всему миру.

А в народном календаре - Никита-пожарник. Его называли хранителем от огня, молний и слишком жаркого солнца. Считалось, что этот святой мог своими молитвами не только потушить пожар, но и предотвратить засуху. На Никиту крестьяне особенно внимательно следили за своим жилищем.

Также 13 февраля - Всемирный день радио, Мeждунapoдный дeнь шaуpмы и Мeждунapoдный дeнь любви к ceбе.