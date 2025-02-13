В Ленобласти женщина родила двойню в уличном туалете

В Ленинградской области беременная двойней санитарка случайно утопила ребенка в деревенском туалете во время домашних родов. Труп малыша в выгребной яме обнаружил отец семейства.

Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, у 30-летней женщины из деревни Низино начались преждевременные роды прямо в уличном туалете. Россиянку экстренно доставили в региональный роддом с только что появившимся на свет сыном. Тело второго малыша позже обнаружил в уличном туалете муж женщины.

Супруги не стояли на учете в полиции и считались благополучной семьей. Родителями они стали впервые. Назначена экспертиза, которая точно установит причину гибели малыша.

До этого в Красноярске школьница родила ребенка на шестом месяце беременности, а затем избавилась от младенца. Она оставила его в мусорном баке.

Также мы писали, что фигуристка Маргарита Дробязко, ставшая мамой в 53 года, сообщила о легких родах.