В США устроил акцию «скорми волку угощение с именем бывшего»

Заповедник дикой природы в Миддлбурге, расположенный в американском штате Пенсильвания, организовал необычную акцию, приуроченную к празднованию Дня святого Валентина. Об этом сообщает ABC News.

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В рамках акции люди смогут «залечить разбитое сердце» — гостям необходимо приобрести на территории заповедника лакомство для хищников, написать на нем имя своего бывшего возлюбленного и скормить волкам.

Сотрудники проводят ее не впервые. Изначально мероприятие было организовано в период пандемии коронавирусной инфекции — с тех самых пор оно и стало ежегодным.

Необычная терапия обойдется в пять долларов (450 рублей). Стоит отметить, что все деньги, которые заповедник получит за весь период проведения акции, пойдут на обеспечение работы природной территории. Всего на данный момент там проживают более 300 млекопитающих и птиц, передают в издании.

Еще одну необычную праздничную акцию запустили в американском приюте для животных. Там будут проводить операции по кастрации котов, названных в честь бывших партнеров своих клиентов.