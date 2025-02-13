Операция «Взрывники»: как ловили террористов, убивавших москвичей

По официальным данным, в результате трех взрывов, совершенных в этот день, 7 человек погибли и 37 получили ранения. Среди погибших и раненых оказались дети. Серия терактов, по понятным причинам не получившая широкой огласки в советских СМИ, имела большой резонанс на Западе.

Потрясены были даже в КГБ

Генерал-майор КГБ СССР Вадим Удилов, возглавлявший оперативно-следственную группу по розыску преступников в деле «Взрывники», в своей книге писал, что случившееся потрясло не только общественность Москвы, но и сотрудников Комитета госбезопасности – ни с чем подобным они не сталкивались. Взрыв в московском метро (именно он унес жизни всех семерых погибших), затем бомбы разорвались в продовольственном магазине № 15 на улице Дзержинского и рядом с ГУМом...

Оперативники опросили порядка 500 свидетелей, но ничего ценного для следствия не получили. Исследовались компоненты разорвавшихся бомб. Операция по розыску и поимке террористов-диверсантов была объявлена всесоюзной – сотрудникам КГБ дали указание вести все свои дела в привязке к серии терактов и любую информацию, которая могла быть связана с операцией «Взрывники», сообщать в Москву. Подключились и территориальные органы МВД СССР.

В результате по всему СССР нашли несколько изобретателей самодельных бомб, которые готовили их, чтобы отомстить своим обидчикам, в частности, инспекторам рыбоохраны за незаконную добычу рыбы.

Наконец в Ташкенте у одной из пассажирок стажер КГБ заметил сумку, проходившую по ориентировке (такая же использовалась террористами в метро), оказалось, что ее изготовили в Ереване – в одном из трех городов, фигурировавших в оперативных сводках этого дела по всем вещдокам.

Накануне празднования 60-летия Октябрьской революции по личному указанию главного советского чекиста Андропова и на его персональном самолете опергруппа вылетела в Ереван. С террористами они разминулись – те выехали в Москву поездом с партией новых, усовершенствованных бомб.

Они хотели взрывать еще

Пока группа Удилова вместе с армянскими правоохранителями искала террористов в Ереване, диверсанты прибыли с тремя бомбами, начиненными шрапнелью, в столицу СССР. Все 3 бомбы они собирались взорвать на Курском вокзале. Оставив начиненную взрывчаткой с часовым механизмом сумку в зале ожидания, террористы сели в поезд «Москва-Ереван».

По счастливой случайности, взрыва не произошло. Пассажиры, обнаружившие на следующий день бесхозную вещь, отнесли ее в вокзальный опорный пункт милиции; батарея на взрывном устройстве за несколько часов функционирования села, и когда вокзальный милиционер повернул тумблер на бомбе (что должно было, по замыслу преступников, спровоцировать взрыв), механизм не сработал.

Как их поймали

По воспоминаниям Вадима Удилова, исходя из найденных в сумке, где были бомбы, вещей, составили приблизительное описание внешности одного из преступников. Знали, что он едет в Ереван. В итоге с поезда «Москва-Ереван» сняли Степаняна и Багдасаряна, оба ехали без документов, Степанян подходил под предварительно составленное КГБ описание. В Ереване задержанных допросили. Довольно быстро стало понятно, что оба имеют отношение к терактам. Было решено провести серию обысков.

Опергруппе пришлось столкнуться с противодействием правящей верхушки в Армении, отказывающейся верить, что у них в республике действует диверсионно-террористическая группа.

При обысках нашли компоненты для изготовления бомб и вышли на руководителя группы – Степана Затикяна, создателя нелегальной Национальной объединенной партии Армении. Судя по содержанию сохранившейся видеозаписи последнего слова Затикяна на суде, он и его подельники хотели таким способом мстить «жидороссийской империи».

Всех троих в 1979 году расстреляли по приговору суда.

Сахаров «ощущал», что это провокация

Если советские официальные СМИ упоминали о трагедии вскользь, то самиздат и западная пресса обсуждали теракт очень активно. Член подпольной антикоммунистической организации ВСХОН Лев Бородин опубликовал заявление о том, что обвинение советских диссидентов в участии в этом теракте (на Западе вышла подобная публикация) – это провокация. В свою очередь, 17 января 1977 года публично заявил о провокации (со стороны «репрессивных органов») и самый известный советский диссидент Андрей Сахаров – он написал, что «не может избавиться от ощущения [что взрывы – дело рук «силовиков»]».

Сахарова вызвали в Генпрокуратуру и потребовали прекратить распространять клеветнические утверждения. Предложенный документ академик подписывать отказался. Спустя 9 дней ТАСС опубликовал заметку «Клеветник предупрежден», а в феврале официальную позицию по поводу выступления А. Сахарова озвучило издание «Нью-Йорк Таймс». Суть ее сводилась к тому, что диссиденты в очередной раз льют воду на мельницу мирового империализма, чтобы очернить СССР.