РВИО: Потеряв Будапешт, Германия потеряла доступ к последним нефтяным источникам

Под мощным натиском Красной Армии 13 февраля 1945 года пал Будапешт. Его потеря для войск фашистской Германии стала катастрофическим ударом, а для СССР - существенно приблизила Победу. Но освобождение Венгрии стоило нам - 80 тысяч человек.

"Фактически был прорван весь южный и юго-восточный фланг обороны германской армии. Наши войска вышли к южным районам Чехословакии, вступили в восточную Австрию", - рассказывает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Гитлер цеплялся за этот город изо всех сил: перебросил с других участков фронта более 30 дивизий. В годы Второй мировой войны Венгрия была союзником Германии. И с 27 июня 1941 года страна участвовала в агрессии против Советского Союза. Более 200 тысяч венгерских солдат были разгромлены, например, в ходе Сталинградской битвы.

" Н о Г и т л е р у в В е н г р и и н у ж н а б ы л а е щ е и п р о м ы ш л е н н а я и с е л ь с к о х о з я й с т в е н н а я б а з а , - п р о д о л ж а е т Мягков. - Достаточно сказать, что в годы Второй мировой войны в Венгрии добывалось полтора миллиона тонн нефти. Это составляло примерно 10% потребности Германии в горюче-смазочных материалах. Гитлер до конца держался за Венгрию, потому что там оставались последние нефтяные источники после того, как Красная Армия освободила Румынию".

Для Германии Венгрия, как свидетельствовали немецкие генералы, была более важным направлением обороны, чем Польша. Поэтому, когда советские войска окружили Будапешт, была попытка деблокады.

" С т р а ш н ы й у д а р в ы д е р ж а л и н а ш и в о й с к а , к о г д а н а к и л о м е т р ф р о н т а б ы л о ш е с т ь д е с я т н е м е ц к и х т а н к о в " , - п о д ч е р к и в а е т и с т о р и к .

Он также напомнил, что венгры вместе с нацистами проводили жестокую карательную политику на территории СССР. Это известно из материалов Черниговского процесса, который проходил после освобождения советской Украины. Только в Черниговской области венгерскими оккупационным войсками было уничтожено 38 тысяч человек. "Зверства совершались и в Курской, Брянской, Воронежской областях, на территории Белоруссии, в других районах Украины", - говорит Мягков.

Однако, считает он, нынешнее венгерское правительство выучило уроки войны: "Венгрия была фактически вассалом нацистской Германии, поставляла ей оружие, продовольствие, войска… В 1938 году с помощью Германии и Италии она приобрела часть Словакии. В 1940 году - часть Трансильвании (румынская территория), расширила свои границы. И за это нужно было заплатить участием в агрессии против Советского Союза".

Зависимость от "господина" привела к тому, что когда диктатор Венгрии Хорти собирался выйти из войны и начать переговоры с западными союзниками, а потом с СССР, в марте 1944 года страна была оккупирована немецкими войсками. После этого в летние месяцы более 450 тысяч венгерских евреев были отправлены в концлагеря, всего на территории Венгрии было уничтожено 800 тысяч евреев.

"Положение вассала привело страну к разрушению промышленности, гигантским жертвам среди военных и мирных, и, в конце концов, к крушению всей венгерской государственности, - резюмирует научный директор РВИО. - Это важно помнить тем европейскими государствам, которые сегодня находятся в орбите политики "гегемона" и пытаются безропотно выполнять все указания, идущие из Вашингтона или Брюсселя".

Справка "РГ"

Война против Советского Союза принесла Венгрии гигантские потери. Общие потери состояли более 570 тысяч человек. Из них военными - 300 тысяч. В плен Красная Армия взяла более 513 тысяч, среди них 49 генералов.