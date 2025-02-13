Шенкурское сражение: единственная битва русских и американцев

Российско-американские отношения с каждым годом только ухудшаются. Военные эксперты даже предполагать бояться, что будет, если в итоге дойдёт до прямого столкновения регулярных армий. Но ведь однажды такое всё же было. Речь идёт о Шенкурском сражении.

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Север во власти оккупантов

В августе 1918 года в Архангельске высадился 9-тысячный десант Антанты, а спустя месяц к нему примкнула американская группировка, в которую входило около 6 тысячи солдат. Местное население, уставшее от политической нестабильности и постоянной угрозы финского вторжения, увидело в «пришельцах» надежду на лучшую жизнь. Белые же, заручившись поддержкой «заграницы», даже сформировали временное правительство «Северной области».

Но британцы вскоре дали понять марионеточным властям, что рассматривают Россию как колонию. Английское военное командование взяло под контроль всю промышленность, начался вывоз леса и других природных богатств региона. Через некоторое время осмелевшие иностранцы начали выполнять и полицейские функции, расстреливая и арестовывая всех, кто был заподозрен в симпатиях к большевикам. На острове Мудьюг они же создали первый в России концлагерь.

Жителям стало понятно – на их землю пришли не союзники, а оккупанты. В результате активизировалось партизанское движение, а война на Русском Севере превратилась из гражданской в освободительную.

Взять Шенкурск!

Важным стратегическим пунктом в регионе являлся город Шенкурск. С сентября 1918 года его контролировали американцы из 339-го полка и белогвардейские отряды. Населённый пункт, укреплённый тремя линиями траншей, с фортами, колючей проволокой и огневыми точками, британское командование считало неприступным.

18-я стрелковая дивизия РККА и Северодвинский партизанский отряд напали на Шенкурск 19 декабря, то есть в самый разгар крещенских морозов. По воспоминаниям красноармейцев, продвигаться к цели им приходилось в 37-градусный мороз, иногда по пояс в снегу, волоча установленные на сани артиллерийские орудия.

Незамеченными бойцам удалось подойти к деревне Усть-Паденьга, которая была важнейшим форпостом обороны Шенкурска. Американцы, не ожидавшие такого стремительного наступления, сдали населённый пункт практически без боя. Красным повезло – они смогли установить в тактически выгодной позиции пулемёт, который косил очередями всех, кто оказывался в радиусе действия.

Лейтенант Генри Мид, командовавший американским подразделением в Усть-Паденьге отдал приказ немедленно отступать. Но из-за пулемёта уходить в привычном смысле этого слова оказалось невозможно, поэтому американцам пришлось ползти по сугробам «с молитвой на губах».

Закрепиться красным в деревне сразу не получилось – куда большее сопротивление оказали белые. Усть-Паденьга дважды переходила из рук в руки.

Деревня всё же пала, а на пятый день красноармейцы вошли в Шенкурс. Части РККА прорвали тройную линию обороны, захватили 16 укреплений и взяли город в полукольцо. Американцы бежали, бросив всё оружие и снаряды.

После такого разгрома подразделения из Нового Света были деморализованы. Разочарованное в союзниках британское командование распорядилось впредь использовать американцев только для охраны складов и иных объектов.

О Шенкурском сражении вспоминают редко, но всё же герои этой непродолжительной «русско-американской войны» не забыты. Так, в городе Троя в штате Мичиган на воинском кладбище установлен памятник погибшим в России американским солдатам и офицерам. Он представляет собой скульптуру белого медведя. Дело в том, что бойцы 339-го пехотного полка, отправляясь покорять Русский Север, называли себя «полярными медведями» и гордились тем, что им выпала честь сражаться в суровых погодных условиях...