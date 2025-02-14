Как красавчик-моряк убивал прямо на кастинге

За пару месяцев во Владивостоке исчезли несколько молодых женщин и девочка-подросток. Их трупы с признаками изнасилования находили в окрестностях столицы Приморья. Люди стали паниковать, по городу поползли зловещие слухи о появлении маньяка. Им оказался молодой мичман Тихоокеанского флота, представлявшийся жертвам кинорежиссером, которому якобы были нужны девушки для съемок фильма. Как поймали серийного убийцу с Дальнего Востока — в материале NEWS.ru.

Как мичман Тихоокеанского флота стал маньяком

В 1960-е во Владивостоке проходили съемки художественного фильма советского режиссера Бориса Григорьева «Пароль не нужен» с Николаем Губенко в главной роли. Картина об антибольшевистском перевороте 1921 года и последних месяцах гражданской войны на Дальнем Востоке вышла на экраны в конце 1967-го. В городе много говорили об этом событии после того, как фильм пошел во всесоюзный прокат.

23-летний мичман Тихоокеанского флота Илья Жестков воспользовался возросшим интересом публики к кинопроизводству. Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», он знакомился с понравившимися девушками и звал их якобы на кастинг. Притворяясь режиссером, Жестков выдумывал детали съемок и уверял жертву в том, что она подходит на роль. После этого Жестков вывозил ее в лес, насиловал и убивал.

Но первой жертвой маньяка стала не девушка, а 28-летний моряк из Находки, который собирался в командировку в Севастополь. В мае 1968-го перед вылетом молодой человек, сильно напившись в ресторане около аэропорта Владивостока, повздорил с Жестковым. Мужчины вышли из здания и стали выяснять отношения. Конфликт закончился поножовщиной. Мичман 14 раз ударил оппонента кортиком и спокойно ушел с места убийства в обнимку с подругой. Она ничего не заподозрила и ждала его в заведении.

Впоследствии Жестков рассказал на допросе, что после преступления у него появилась тяга к унижению женщин и другим злодеяниям.

« Я п о н я л , ч т о н а д о ж и т ь о д н и м д н е м , з д е с ь и с е й ч а с , и п о л у ч и т ь о т ж и з н и в с е в о з м о ж н о е ! » — з а я в и л о н .

Сколько девушек убил и изнасиловал лжережиссер

Серия убийств девушек началась в конце лета 1968-го. На счету маньяка пять жертв. 2 августа во Владивостоке исчезла 13-летняя школьница, труп которой с завязанными за спиной руками нашли через неделю за городом. Убийца изнасиловал ее, перерезал горло и забрал с собой ее юбку, а также кофту.

23 августа Жестков заманил за город 19-летнюю жительницу Находки, которая приехала во Владивосток поступать в университет. Он забил девушку до смерти камнем по голове и забрал с собой ее вещи — кофту и тетрадку.

В тот же день маньяк позвал на «кинопробы» еще одну женщину. Но ей повезло, потому что Жестков то ли забыл про встречу, то ли не захотел насиловать и убивать.

30 августа маньяк расправился с 19-летней работницей железнодорожной больницы. Он ее изнасиловал и задушил.

Очередное преступление произошло 6 сентября 1968 года. В этот день жертвой «кинорежиссера» стала 22-летняя вожатая трамвая. Он изнасиловал и убил женщину. На следующий день Жестков заманил в лес еще одну девушку и надругался над ней. Но маньяк не лишил ее жизни, потому что, по его словам, она пообещала не обращаться в милицию. Мичман пригласил на «съемки» очередную жертву через два дня. Он изнасиловал случайную знакомую в лесу, но также не стал убивать. Более того, Жестков, как следует из материалов дела, отдал ей нож и даже предложил стать любовницей.

Как сыщики поймали маньяка-мичмана

В 1960-е Владивосток был закрытым городом, поэтому сыщики стали отрабатывать главную версию, что убийца — местный житель. Они начали прочесывать город и искать свидетелей. В октябре 1968 года у милиции появились данные, что к убийствам может быть причастен военный моряк.

Жестков попал в поле зрения стражей порядка после того, как они узнали, что подозреваемый — выходец из неблагополучной семьи. К тому же на его поведение жаловались сослуживцы. Но Жесткова не нашли во Владивостоке. Он внезапно исчез из города, почувствовав, что его могут вычислить.

Жесткова задержали 18 ноября в Томске, где жили его родные. Когда маньяка привезли в Приморский край, его опознали свидетельницы — девушки, которых он отпустил. Кроме того, у Жесткова нашли орудия убийства и вещи погибших. Он был не только насильником, но и клептоманом. Жестков забирал у жертв одежду, украшения и другие ценные вещи, которые продавал, оставлял на память или дарил сожительнице.

На допросах Жестков признался в преступлениях и показывал на следственных экспериментах то, что вытворял с убитыми и потерпевшими. Он подчеркнул, что изначально планировал лишь развлечься с девушками. По словам мичмана, он совершал убийства из-за того, что жертвы изнасилования собирались написать заявление в милицию.

Что еще известно о маньяке и что с ним стало

Жестков родился в 1945 году. По некоторым данным, его родственники (брат, сестра и отец) сидели за решеткой за различные преступления. В 1960-е будущий убийца отправился на флот, где воровал деньги у сослуживцев.

Поскольку маньяк служил на ВМФ, его отдали под военный трибунал Тихоокеанского флота, который приговорил его к расстрелу. Жестков просил сохранить ему жизнь, обжаловал вердикт, но в 1970 году Верховный суд оставил решение в силе. Вскоре приговор привели в исполнение.

Кто еще из советских маньяков заманивал жертв под видом съемок

Похожий почерк был у орудовавшего в 1964–1985 годах серийного убийцы из Невинномысска Анатолия Сливко. Будучи руководителем туристического клуба, он заманивал малолетних воспитанников на киносъемки и фотосессии для журналов. Затем маньяк жестоко измывался над детьми, заставляя их на камеру изображать страдания.

Сливко заставлял подростков лезть в петлю, надевал полиэтиленовые пакеты на голову и душил, требуя изображать страдания. Маньяк растягивал тела убитых на веревках в разных позах, распиливал и разрубал трупы, а из расчлененных конечностей составлял разные фигуры.

На счету Сливко семь убитых мальчиков и несколько десятков выживших после истязаний. В 1989 году маньяка расстреляли.