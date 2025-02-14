Почему советское мороженое считалось лучшим в мире

История этого любимого взрослыми и детьми лакомства насчитывает более пяти тысяч лет. Говорят, уже в Древнем Риме император Нерон позволял себе такой холодный и сладкий десерт. Сегодня существует национальный стандарт — ГОСТ на мороженое молочно-сливочный пломбир.

© Кадр из фильма "Старик Хоттабыч"

В чем феномен советского мороженого, которым многие восторгаются с детства? Можно поспорить, есть он или нет. На самом деле, конечно, нам всем помнится мороженое одно. Раньше ведь другого мороженого, кроме сливочного, молочного, пломбира у нас не было. Ярко выраженный молочный вкус — вот то, что отличало советское мороженое.

Сливочное, пломбир, фруктово-ягодное, вафельные стаканчики с кремовыми розочками, эскимо, рожок с шоколадной глазурью… Вот она — эра советского мороженого! О его качестве ходили легенды. И все же, в чем секрет неповторимого вкуса?

Этим мы обязаны ГОСТу 117-41, по которому и производили любимое лакомство советских детишек. Он считался одним из самых жестких в мире и был введен еще 12 марта 1941 года. В отечественном «холодке» не было ни единого консерванта, только натуральное молоко! А все виды мороженого выпускались по единой технологии. Поэтому вкус десерта в любом городе Союза был одинаковым!

Изначально советская власть мороженое своим вниманием не баловала и называла продуктом с буржуазным привкусом. Что не могло не дискредитировать его в глазах пролетарской общественности. Со временем отношение правительства к молочному лакомству «оттаяло», а после войны его стали всячески популяризировать.

Советские цены: мороженое с «лебедем» — 13 копеек, молочное — 9 копеек, фруктовое — 7 копеек, шоколадное «эскимо» малое — 11 копеек, большое — 22 копейки, «ленинградское» шоколадное — 28 копеек, в вафельном стаканчике сливочное с кремовой розочкой — 28 копеек и торт-мороженое с кремом.

Впервые на промышленные рельсы мороженое поставили в 30-е годы. Вышел указ наркома продовольствия СССР Анастаса Микояна, который настаивал на том, что мороженое должно стать массовым продуктом питания и выпускаться по доступным ценам. По мнению наркома, советский гражданин должен съедать за год не менее пяти килограммов мороженого! Подлил масла в огонь и тот факт, что США давно держали пальму первенства в этом вопросе. В Америке производили 600 тысяч тонн мороженого, в то время как в СССР — всего восемь. Было решено менять ситуацию в корне, и Микоян отправился в США — за закупкой необходимого оборудования. Уже 4 ноября 1937 года в СССР было выпущено первое советское лакомство. Потом открылись хладокомбинаты в Москве, Ленинграде, Харькове. В 1940 году мощная фабрика мороженого заработала и в Киеве.

Надо отдать должное качеству продукции. Каждую партию снежного лакомства оценивали по 100-балльной системе. Любое отклонение от вкуса, цвета или запаха считалось браком. Кроме того, время реализации мороженого ограничивалось одной неделей. (Сейчас мороженое можно хранить около полугода!) Так по объемам производства и потребления мороженого СССР вышел на второе место в мире после США. На экспорт ежегодно отправлялось две тысячи тонн. За границей советское мороженое относили к престижному классу. Его подавали исключительно в дорогих ресторанах по далеко не «совковой» цене.

На родине самое вкусное мороженое в мире не успевало залеживаться — разбирали моментально. Продавали на развес или фасованное по 50 или 100 г на уличных лотках, в киосках или в кафе. В 50-е годы на улицах висели завлекающие плакаты, на которых красовались пингвины с эскимо — символом мороженого СССР.

Стаканчик «сливочного» стоил 22 копейки, еще на три можно было взять наполнитель — варенье или тертый шоколад. Было еще эскимо по 24 копейки, но оно продавалось только в одной точке и очень редко. Когда мороженое только привозили, его набирали по пять-шесть пачек сразу, чтобы на всю семью хватило. Тетенька в колоритном чепчике открывала металлический контейнер, и ты выбирал то, которое хочешь. Если мороженое заканчивалось, продавщица радостно говорила: «Будет через 2 часа» — или грустно: «Очередь не занимайте», и тогда все начинали возмущенно гудеть.

В киосках мороженое бывало нечасто, в лучшем случае три раза в неделю. Поэтому очереди выстраивались нешуточные. А как ругали людей, которые приезжали за мороженым из сел! Они набивали им трехлитровые банки, надолго задерживая очередь. В кафе продавался пломбир, его накладывали разноцветными шариками в мороженицы с ложечкой. Было также шоколадное, крем-брюле, фруктовое, с шампанским и даже с газированной водой с сиропом или фруктовой подливой…

Для детей в селах мороженое было настоящим чудом — в местные магазины его не завозили. Поэтому дефицитное лакомство научились делать сами: в кружке замешивали снег, перемешивали со сметаной и сахаром. Получалось почти как настоящее, пусть и выглядело неказисто.

Некоторые виды советского мороженого были уникальны. Например, вафельный стаканчик с кремовой розочкой наверху или знаменитая «Лакомка». Ее появлению мы обязаны находке слесарей, которые в 70-х изобрели особую насадку. С ее помощью глазурь стали наносить в потоке, а не «методом окунания».

Закат советского мороженого наступил с перестройкой. А с 1990 года страну накрыл поток импортного мороженого с явно химическим наполнителем. Вкус настоящего советского остался в воспоминаниях старших поколений.