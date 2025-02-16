104-летняя женщина отметила день рождения, отправившись в тюрьму

В США 104-летняя женщина отметила свой день рождения, отправившись в тюрьму, пишет UPI.

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Необычный способ отпраздновать день рождения выбрала жительница Нью-Йорка Лоретта, которая отметила свое 104-летие посещением тюрьмы округа Ливингстон. Этот визит стал исполнением одного из пунктов ее списка желаний.

Как сообщил офис шерифа округа, Лоретта, проживающая в доме престарелых, выразила желание отметить свой день рождения экскурсией по местному изолятору. Сотрудники шерифа с радостью откликнулись на просьбу долгожительницы и организовали для нее специальный тур.

Перед началом экскурсии Лоретту поздравили кофе и праздничным пирожным. Во время общения с шерифом женщина поделилась своим секретом долголетия, рассказав, что главное — заниматься любимым делом.