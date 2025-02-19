Девочка «случайно» купила аксессуары на 300 тысяч рублей с кредитки матери

Дочь британки случайно купила сумку и обувь на 300 тысяч рублей с кредитки матери. Об этом сообщает The Sun.

В вирусном видео, набравшем более 2,1 миллиона просмотров в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), мать попыталась отчитать дочь за то, что та якобы потратила £2,4 тысячи (около 300 тысяч рублей) с ее кредитной карты. По словам родительницы, которая была в полном недоумении, ребенок истратил свою кредитную карту «случайно», заказав одежду из интернет-магазинов, включая сумку Marc Jacobs Tote Bag, пару разноцветных кроссовок Lisa Frank Crocs, кроссовки Nike и New Balance в зеленом и белом цветах.

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«Ты не можешь использовать мою кредитную карту — ты не должна пользоваться моими картами», — заявила британка.

Несмотря на то, что мать сказала дочери, что запретит ей пользоваться своим iPhone, 7-летняя девочка не стала этого делать и даже пригрозила маме «сломать его». После публикации на популярной платформе социальных сетей видео стало вирусным, и тысячи людей завалили его комментариями.