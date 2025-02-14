«Универсальный солдаты» Сталина: как в СССР создавали боевых киборгов

Ни одна армия мира не откажется от бойцов, которые не знают, что такое усталость и чувство страха, могут обходиться долгое время без еды и беспрекословно выполняют любой приказ. Но где же таких найти? Существует версия, что в СССР их решили не искать, а создать. Так появились «универсальные солдаты» Сталина – боевые киборги.

Человеческий фактор

Работа над созданием суперсолдат велась в разное время и в разных государствах. Так, в нацистской Германии ставка делалась на химические вещества. В СССР же пошли по другому пути – созданию биороботов.

Впервые заговорили об «универсальных советских солдатах» в 1945 году, после того как американцы в нацистской лаборатории обнаружили обезображенные трупы красноармейцев. В их тела были вживлены титановые кости и механизмы, заменяющие суставы. Изначально считалось, что таким образом издевались над пленными немцы, но позже выяснилось – они всего лишь изучали захваченные у СССР «образцы».

Киборги на фронте

Американский историк Джефф Страсберг своей книге «Секретное оружие Советов» уверяет – подобная программа в СССР действительно существовала в 1936-1941 годах. В ней участвовало 300 добровольцев, которым кости конечностей частично заменили на титановые протезы, практически неуязвимые для пуль, а в мозг вживили электроды, блокирующие болевые центры. Но без побочных эффектов не обошлось. У «киборгов» начали проваляться многочисленные психические отклонения.

Эксперимент до логического завершения довести не удалось. Большинство биороботов дислоцировались в Брестской области, и были уничтожены немецкой артиллерией в первый день войны. Сам же проект решили свернуть летом 1941 года, так как противостоять атомной бомбе даже киборги были не в состоянии. При этом несколько «титановых бойцов» всё же уцелели, но их дальнейшую судьбу установить исследователям не удалось. После войны всю информацию о проекте изъяли и частично уничтожили.

Стоит отметить, что вопросом интересовался не только Страсберг. Так, сохранились свидетельства витебского врача Сергея Коноваленко, который изучал скелет с вживлëнными титановыми конечностями и костями. Но вот материальных доказательств, подтверждающих существование проекта, пока найти так и не получилось. Так что, скорее всего, это не более чем байки из разряда городских легенд.