Зачем в СССР закатывали в консервные банки обычную воду

Советский Союз был страной консервов. Консервная промышленность в государстве насчитывала более 600 наименований различной продукции. Может даже показаться, что в СССР консервировали буквально всё. И ведь это похоже на правду, так как существовала даже консервированная питьевая вода. Правда, в продажу она не шла.

На все случаи жизни

До наших дней дошли фотографии, на которых запечатлены консервные банки с надписью «Питьевая вода». Сегодня это может вызвать недоумение и недоверие – мол, снимки фейковые. И действительно, объяснить, зачем советским гражданам была нужна консервированная питьевая вода, не так-то просто.

На самой консервной банке весом 240 граммов со сроком годности два года размещалась инструкция. Из неё следовало, что консервированную питьевую воду следует употреблять внутрь тем морякам, которые потерпели бедствие в открытом море. Но даже оказавшись в шлюпке использовать такую воду следовало только в самом крайнем случае. Если же другие варианты утоления жажды не срабатывали (например, сбор дождевой воды), то требовалось сделать два небольших отверстия консервным ножом в банке и аккуратно пить, не забывая про экономию.

Особый рецепт

Приготовление консервированной воды – трудоёмкий процесс. Родниковую воду сначала доводили до кипения, потом добавляли аскорбиновую кислоту и закатывали в банки. В таком виде храниться жидкость могла довольно долго.

Стоит отметить, что консервировать воду додумались только в Советском Союз. Это можно объяснить тем, что в стране на протяжении всех десятилетий её существования готовились к войне. Власти постоянно находились в ожидании или начала боевых действий, или ядерного нападения, а в таких условиях консервы – идеальный вариант, который не позволит умереть от голода и жажды хотя бы первое время. Уже к 1940 году в СССР выпускалось более 200 миллионов банок в год: 40 сортов мясных консервов, 55 – рыбных, 38 – овощных, 101 – фруктовых и 22 вида консервированных соков.

Кстати, ещё одной отличительной чертой советской консервной промышленности было стремление закатывать в банки не только отдельные виды продуктов, но и готовые блюда: котлеты, тефтели, гуляш, чахохбили, красную рыбу с фасолью, отварную осетрину, кашу с мясом. А в 30-х годах на помощь мамам пришли детские консервы: овощное и фруктовое пюре. При этом вся продукция отличалась качеством – «рога и копыта» в банку точно не попадали.