Сектанты Сидоровы: как два брата решили очистить Москву от грешников

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых необычных делах пожизненно осужденных в России. Пожизненный срок в стране отбывают больше тысячи заключенных. В основном это маньяки и террористы, но есть среди них осужденные, чьи истории по-своему уникальны. В прошлый раз речь шла о столичном журналисте Александре Мурылеве: он расправлялся с москвичами ради их квартир и стал известен как первый черный риелтор России. Сегодня наш рассказ — о Дмитрии и Вячеславе Сидоровых, братьях из Москвы, которые попали под влияние друга-сектанта и стали охотиться на тех, кого считали грешниками. Они успели отправить на тот свет шесть человек и стали первыми братьями в истории российской криминалистики, приговоренными к пожизненному лишению свободы.

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13 июля 2013 года. Поселок Ильинский, Раменский район Подмосковья. Жарким днем местный житель идет к речке, чтобы искупаться, и в какой-то момент слышит за своей спиной быстрые шаги. Он оборачивается навстречу преследователям — и в этот момент они начинают яростно бить его ножами. Нападавшие останавливаются, лишь когда мужчина перестает дышать, а затем скрываются. Позже выяснится, что несчастного записали в грешники братья-сектанты Сидоровы, решившие очистить землю ото всех, кто, по их мнению, ведет неправильную жизнь.

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Дмитрий и Вячеслав Сидоровы родились и выросли в Москве. Несмотря на восьмилетнюю разницу в возрасте, братья были очень дружны и даже выбрали одну профессию — стали сборщиками мебели. Их отличала еще одна черта — увлечение политикой, благодаря чему они старались участвовать во всевозможных митингах.

В начале 2000-х на одном из них Сидоровы познакомились с разменявшим четвертый десяток лет жителем Подмосковья Геннадием Славновым. Тот был убежденным диссидентом: еще при Ельцине он участвовал в акциях протеста против властей и требовал от депутатов Госдумы внести поправки в УК РФ.

Сидоровы были очарованы новым знакомым — старшим и, как им казалось, мудрым. Спустя пару лет после судьбоносной встречи Славнов переехал в квартиру братьев, которая находилась в районе Орехово-Борисово на юге Москвы.

Со временем Геннадий охладел к политике — его увлекла религия, и он прибился к одной из сект, действовавших в столице.

Правда, это явно не пошло на пользу душевному здоровью Славнова: в начале 2013 года, как он сам рассказывал позже, голоса в голове сказали, что ему суждено стать новым мессией. Проблема заключалась в том, что миссией Геннадия голоса объявили очистку земли от грешников.

К ним, по версии все тех же голосов, относились все люди, которые ругались матом, мусорили, носили черную одежду, курили и употребляли спиртные напитки. Бороться с ними Славнов решил руками братьев Сидоровых, которые с готовностью согласились помогать своему «гуру».

« В о о р у ж и в ш и с ь н о ж а м и , в в е ч е р н е е в р е м я о н и [ С и д о р о в ы — п р и м . « Л е н т ы . р у » ] г у л я л и п о у л и ц а м , в ы и с к и в а я ж е р т в и з с л у ч а й н ы х п р о х о ж и х » , — и з с о о б щ е н и я Генпрокуратуры России.

Кровавая жатва

Цели для расправ братья-сектанты решили выбирать по половому признаку, причем руководствуясь весьма извращенной логикой. Славнов и Сидоровы рассуждали так: женщины, по их мнению, были грязными созданиями, и для того чтобы причинить им страдания, нужно расправляться с мужчинами, без которых они не могут обойтись.

Первое преступление братья совершили 8 марта 2013 года: Славнов указал им на двоих москвичей, которые, на свою беду, решили выпить спиртное в подземном переходе. И Сидоровы без раздумий отправили обоих на тот свет при помощи ножей.

Видеонаблюдение в те годы было не так распространено, свидетелей не оказалось, а потому преступников не нашли.

Три недели спустя, в конце марта, Славнов вместе с братьями вновь вышел на охоту. На этот раз по неизвестным причинам их выбор пал на двоих прохожих в районе улицы Михайлова на юго-востоке столицы. По команде Геннадия братья с ножами напали на мужчин, нанесли им множество ранений, а затем бросили истекать кровью на тротуаре и сбежали.

Однако случайные прохожие вовремя вызвали скорую помощь, что и спасло пострадавшим жизнь. Два месяца спустя, 2 мая 2013 года, сектанты отправили на тот свет 32-летнего жителя подмосковного Можайска Андрея Полина. А утром 14 мая братья Сидоровы отправились к столичной водонапорной станции №26 — объекту «Мосэнерго».

Они сумели проникнуть на территорию станции (зачем — так и осталось загадкой), но благодаря камерам наблюдения, установленным по периметру, их быстро засекли охранники. Один из них отправился к чужакам, чтобы прогнать их, но назад так и не вернулся. Через некоторое время искать охранника ушел его напарник — и нашел того без признаков жизни.

Оперативники установили, что летальными для мужчины стали множественные ножевые ранения в шею и грудь.

« С о т р у д н и к и Следственного комитета России проводят следственные мероприятия. Компания оказывает правоохранительным органам необходимую помощь в расследовании», — из сообщения пресс-службы «Мосэнерго».

Охотники за грешниками

Братья Сидоровы не оставили следов на территории водонапорной станции, а различить их лица на записях с камер наблюдения не получилось — у следствия вновь не оказалось зацепок. Однако когда сами сектанты узнали из публикаций СМИ, что станция — режимный объект — была под наблюдением, то решили на всякий случай залечь на дно.

Они затаились на долгих два месяца, но затем, в июле 2013 года, Геннадий Славнов вновь приказал им действовать. Он указал братьям на Эльмира Мамедова, жившего с ними в одном доме, и назвал его грешником — это был приговор. Сектанты подкараулили Мамедова возле одного из домов на улице Маршала Захарова.

« О н и н а н е с л и п о т е р п е в ш е м у м н о ж е с т в е н н ы е у д а р ы н о ж а м и в ж и з н е н н о в а ж н ы е о б л а с т и т е л а . О т п о л у ч е н н ы х р а н е н и й м у ж ч и н а с к о н ч а л с я н а м е с т е п р о и с ш е с т в и я » , — Ю л и я И в а н о в а , с т а р ш и й п о м о щ н и к р у к о в о д и т е л я СУ СКР по Москве.

Расправившись с Мамедовым, троица отправилась в поселок Ильинский в Раменском районе Подмосковья. Там братья Сидоровы по приказу Славнова напали на местного жителя — речь об этом шла в начале статьи. Позже судмедэксперты насчитают на теле потерпевшего больше 16 ножевых ранений.

Однако эта расправа стала для сектантов последней: их лица все-таки попали на городские камеры видеонаблюдения, благодаря чему следователи в конце концов смогли установить личности злоумышленников. 14 июля 2013 года братьев Сидоровых задержали и доставили в отделение полиции.

И если младший Вячеслав сразу смирился со своей участью, то старший Дмитрий сдаваться был не намерен: в тот же день закованному в наручники сектанту удалось убежать прямо из-под носа полицейских.

Убить за 15 секунд

Найти и задержать Дмитрия Сидорова удалось лишь пять дней спустя, после чего он оказался в кабинете следователя. Но тут сектант вновь сумел всех удивить: он совершил молниеносный рывок к едва приоткрытому окну, каким-то образом протиснулся в него и выпрыгнул на улицу.

Впрочем, на этом побег и завершился: неудачно приземлившись, Сидоров-старший сломал обе ноги. Некоторое время он провел в больнице, а после выписки стал приезжать на осмотр к врачу в сопровождении конвоиров. В одну из таких поездок Дмитрий, передвигавшийся на костылях, опять попытался вырваться на свободу.

При помощи костыля он успел отогнуть одну из решеток автозака — но этот маневр заметили конвоиры и остановили арестанта. Между тем при обыске в квартире Сидоровых эксперты обнаружили около сорока единиц холодного оружия: топоры, секиры, молотки и огромные ножи, рукоятки которых были обмотаны скотчем.

Смертоносные приемы братья отрабатывали на самодельном макете человеческой головы, который они смастерили из бумаги и целлофана. Сидоровы, которых журналисты окрестили уличными маньяками, на допросах признались следователям, что старались совершить каждую из своих расправ всего за 15 секунд.

« С м а р т а п о и ю л ь 2 0 1 3 г о д а в М о с к в е и Р а м е н с к о м р а й о н е П о д м о с к о в ь я о н и [ С и д о р о в ы ] б е с п р и ч и н н о у б и л и ш е с т ь ч е л о в е к , в т о м ч и с л е с о т р у д н и к а ч а с т н о г о о х р а н н о г о п р е д п р и я т и я , п о в а р а и р а з н о р а б о ч е г о , п о х и т и в у н и х м о б и л ь н ы е т е л е ф о н ы » , — и з с о о б щ е н и я Генпрокуратуры РФ.

Однако Сидоровы не просто сознались во всех инкриминируемых им преступлениях: они утверждали, что на их совести — около трех десятков загубленных жизней. При этом Дмитрий старался максимально выгородить младшего брата и убеждал следователей, что в двух из шести расправ Вячеслав не участвовал.

Вскоре по наводке Сидоровых задержали и их «гуру» Славнова. Расследование дела уличных маньяков растянулось на долгих три года.

Голоса на экспертизе

Когда Геннадий Славнов на допросах рассказал о голосах в своей голове, следователи отправили его на судебно-психиатрическую экспертизу, которая подтвердила: у обвиняемого действительно есть серьезные проблемы с психикой. Чтобы избежать врачебной ошибки, Славина решили обследовать повторно, но диагноз остался неизменным.

На первом же судебном заседании он стал вести себя неадекватно: громко кричал, выл и визжал, махал руками и ложился на скамейку, несмотря на недовольство судьи. А в какой-то момент неожиданно для конвоя в руках Славнова блеснуло лезвие: кто передал его обвиняемому, а как он сумел пронести бритву в зал суда, так и осталось загадкой.

Но нанести вреда Славнов никому не успел — его быстро скрутили и отобрали опасный предмет. 19 февраля 2016 года суд приговорил 56-летнего обвиняемого к принудительному лечению в одной из специализированных клиник. Пытались сойти за душевнобольных и братья Сидоровы.

На суде они не раскаивались в преступлениях, а также вели себя весьма нагло и агрессивно. Они заявляли, что весь процесс — это театральная постановка, а сами братья якобы являются жертвами режима из-за своей политической позиции. Однако Сидоровы не сумели обмануть экспертов, которые признали их вменяемыми.

« Я н е в е р ю , ч т о к а к о й - т о п с и х и ч е с к и б о л ь н о й м о г н а с т о л ь к о з а м о р о ч и т ь г о л о в у д в у м в з р о с л ы м з д о р о в ы м м у ж ч и н а м . Д у м а ю , у н и х с а м и х б ы л а т я г а к э т и м р а с п р а в а м . И м э т о н р а в и л о с ь . М н е к а ж е т с я , ч т о в э т о й и с т о р и и и с а м с е к т а н т б ы л л и ш ь п е р е д а т о ч н ы м з в е н о м . П с и х и ч е с к и б о л ь н о й , н а к о т о р о г о м о ж н о в с е с в а л и т ь , — э т о о ч е н ь у д о б н о » , — Михаил Виноградов, психиатр-криминалист.

В начале апреля 2016 года присяжные признали 42-летнего Дмитрия и 34-летнего Вячеслава Сидорова виновными и не заслуживающими снисхождения. Суд приговорил братьев к пожизненному лишению свободы: отбывать свой вечный срок они отправились в колонию «Вологодский пятак» на острове Огненный (Вологодская область).

Кроме того, осужденных обязали выплатить семьям потерпевших компенсацию в 13,5 миллиона рублей.