Сектанты Сидоровы: как два брата решили очистить Москву от грешников

«У них была тяга к убийствам» Как два брата решили очистить Москву от грешников и получили пожизненные сроки за жестокие расправы
«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых необычных делах пожизненно осужденных в России. Пожизненный срок в стране отбывают больше тысячи заключенных. В основном это маньяки и террористы, но есть среди них осужденные, чьи истории по-своему уникальны. В прошлый раз речь шла о столичном журналисте Александре Мурылеве: он расправлялся с москвичами ради их квартир и стал известен как первый черный риелтор России. Сегодня наш рассказ — о Дмитрии и Вячеславе Сидоровых, братьях из Москвы, которые попали под влияние друга-сектанта и стали охотиться на тех, кого считали грешниками. Они успели отправить на тот свет шесть человек и стали первыми братьями в истории российской криминалистики, приговоренными к пожизненному лишению свободы.
13 июля 2013 года. Поселок Ильинский, Раменский район Подмосковья. Жарким днем местный житель идет к речке, чтобы искупаться, и в какой-то момент слышит за своей спиной быстрые шаги. Он оборачивается навстречу преследователям — и в этот момент они начинают яростно бить его ножами. Нападавшие останавливаются, лишь когда мужчина перестает дышать, а затем скрываются. Позже выяснится, что несчастного записали в грешники братья-сектанты Сидоровы, решившие очистить землю ото всех, кто, по их мнению, ведет неправильную жизнь.
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Дмитрий и Вячеслав Сидоровы родились и выросли в Москве. Несмотря на восьмилетнюю разницу в возрасте, братья были очень дружны и даже выбрали одну профессию — стали сборщиками мебели. Их отличала еще одна черта — увлечение политикой, благодаря чему они старались участвовать во всевозможных митингах.
В начале 2000-х на одном из них Сидоровы познакомились с разменявшим четвертый десяток лет жителем Подмосковья Геннадием Славновым. Тот был убежденным диссидентом: еще при Ельцине он участвовал в акциях протеста против властей и требовал от депутатов Госдумы внести поправки в УК РФ.
Сидоровы были очарованы новым знакомым — старшим и, как им казалось, мудрым. Спустя пару лет после судьбоносной встречи Славнов переехал в квартиру братьев, которая находилась в районе Орехово-Борисово на юге Москвы.
Со временем Геннадий охладел к политике — его увлекла религия, и он прибился к одной из сект, действовавших в столице.
Правда, это явно не пошло на пользу душевному здоровью Славнова: в начале 2013 года, как он сам рассказывал позже, голоса в голове сказали, что ему суждено стать новым мессией. Проблема заключалась в том, что миссией Геннадия голоса объявили очистку земли от грешников.
К ним, по версии все тех же голосов, относились все люди, которые ругались матом, мусорили, носили черную одежду, курили и употребляли спиртные напитки. Бороться с ними Славнов решил руками братьев Сидоровых, которые с готовностью согласились помогать своему «гуру».
«Вооружившись ножами, в вечернее время они [Сидоровы — прим. «Ленты.ру»] гуляли по улицам, выискивая жертв из случайных прохожих», — из сообщения Генпрокуратуры России.
Кровавая жатва
Цели для расправ братья-сектанты решили выбирать по половому признаку, причем руководствуясь весьма извращенной логикой. Славнов и Сидоровы рассуждали так: женщины, по их мнению, были грязными созданиями, и для того чтобы причинить им страдания, нужно расправляться с мужчинами, без которых они не могут обойтись.
Первое преступление братья совершили 8 марта 2013 года: Славнов указал им на двоих москвичей, которые, на свою беду, решили выпить спиртное в подземном переходе. И Сидоровы без раздумий отправили обоих на тот свет при помощи ножей.
Видеонаблюдение в те годы было не так распространено, свидетелей не оказалось, а потому преступников не нашли.
Три недели спустя, в конце марта, Славнов вместе с братьями вновь вышел на охоту. На этот раз по неизвестным причинам их выбор пал на двоих прохожих в районе улицы Михайлова на юго-востоке столицы. По команде Геннадия братья с ножами напали на мужчин, нанесли им множество ранений, а затем бросили истекать кровью на тротуаре и сбежали.
Однако случайные прохожие вовремя вызвали скорую помощь, что и спасло пострадавшим жизнь. Два месяца спустя, 2 мая 2013 года, сектанты отправили на тот свет 32-летнего жителя подмосковного Можайска Андрея Полина. А утром 14 мая братья Сидоровы отправились к столичной водонапорной станции №26 — объекту «Мосэнерго».
Они сумели проникнуть на территорию станции (зачем — так и осталось загадкой), но благодаря камерам наблюдения, установленным по периметру, их быстро засекли охранники. Один из них отправился к чужакам, чтобы прогнать их, но назад так и не вернулся. Через некоторое время искать охранника ушел его напарник — и нашел того без признаков жизни.
Оперативники установили, что летальными для мужчины стали множественные ножевые ранения в шею и грудь.
«Сотрудники Следственного комитета России проводят следственные мероприятия. Компания оказывает правоохранительным органам необходимую помощь в расследовании», — из сообщения пресс-службы «Мосэнерго».
Охотники за грешниками
Братья Сидоровы не оставили следов на территории водонапорной станции, а различить их лица на записях с камер наблюдения не получилось — у следствия вновь не оказалось зацепок. Однако когда сами сектанты узнали из публикаций СМИ, что станция — режимный объект — была под наблюдением, то решили на всякий случай залечь на дно.
Они затаились на долгих два месяца, но затем, в июле 2013 года, Геннадий Славнов вновь приказал им действовать. Он указал братьям на Эльмира Мамедова, жившего с ними в одном доме, и назвал его грешником — это был приговор. Сектанты подкараулили Мамедова возле одного из домов на улице Маршала Захарова.
«Они нанесли потерпевшему множественные удары ножами в жизненно важные области тела. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия», — Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СКР по Москве.
Расправившись с Мамедовым, троица отправилась в поселок Ильинский в Раменском районе Подмосковья. Там братья Сидоровы по приказу Славнова напали на местного жителя — речь об этом шла в начале статьи. Позже судмедэксперты насчитают на теле потерпевшего больше 16 ножевых ранений.
Однако эта расправа стала для сектантов последней: их лица все-таки попали на городские камеры видеонаблюдения, благодаря чему следователи в конце концов смогли установить личности злоумышленников. 14 июля 2013 года братьев Сидоровых задержали и доставили в отделение полиции.
И если младший Вячеслав сразу смирился со своей участью, то старший Дмитрий сдаваться был не намерен: в тот же день закованному в наручники сектанту удалось убежать прямо из-под носа полицейских.
Убить за 15 секунд
Найти и задержать Дмитрия Сидорова удалось лишь пять дней спустя, после чего он оказался в кабинете следователя. Но тут сектант вновь сумел всех удивить: он совершил молниеносный рывок к едва приоткрытому окну, каким-то образом протиснулся в него и выпрыгнул на улицу.
Впрочем, на этом побег и завершился: неудачно приземлившись, Сидоров-старший сломал обе ноги. Некоторое время он провел в больнице, а после выписки стал приезжать на осмотр к врачу в сопровождении конвоиров. В одну из таких поездок Дмитрий, передвигавшийся на костылях, опять попытался вырваться на свободу.
При помощи костыля он успел отогнуть одну из решеток автозака — но этот маневр заметили конвоиры и остановили арестанта. Между тем при обыске в квартире Сидоровых эксперты обнаружили около сорока единиц холодного оружия: топоры, секиры, молотки и огромные ножи, рукоятки которых были обмотаны скотчем.
Смертоносные приемы братья отрабатывали на самодельном макете человеческой головы, который они смастерили из бумаги и целлофана. Сидоровы, которых журналисты окрестили уличными маньяками, на допросах признались следователям, что старались совершить каждую из своих расправ всего за 15 секунд.
«С марта по июль 2013 года в Москве и Раменском районе Подмосковья они [Сидоровы] беспричинно убили шесть человек, в том числе сотрудника частного охранного предприятия, повара и разнорабочего, похитив у них мобильные телефоны», — из сообщения Генпрокуратуры РФ.
Однако Сидоровы не просто сознались во всех инкриминируемых им преступлениях: они утверждали, что на их совести — около трех десятков загубленных жизней. При этом Дмитрий старался максимально выгородить младшего брата и убеждал следователей, что в двух из шести расправ Вячеслав не участвовал.
Вскоре по наводке Сидоровых задержали и их «гуру» Славнова. Расследование дела уличных маньяков растянулось на долгих три года.
Голоса на экспертизе
Когда Геннадий Славнов на допросах рассказал о голосах в своей голове, следователи отправили его на судебно-психиатрическую экспертизу, которая подтвердила: у обвиняемого действительно есть серьезные проблемы с психикой. Чтобы избежать врачебной ошибки, Славина решили обследовать повторно, но диагноз остался неизменным.
На первом же судебном заседании он стал вести себя неадекватно: громко кричал, выл и визжал, махал руками и ложился на скамейку, несмотря на недовольство судьи. А в какой-то момент неожиданно для конвоя в руках Славнова блеснуло лезвие: кто передал его обвиняемому, а как он сумел пронести бритву в зал суда, так и осталось загадкой.
Но нанести вреда Славнов никому не успел — его быстро скрутили и отобрали опасный предмет. 19 февраля 2016 года суд приговорил 56-летнего обвиняемого к принудительному лечению в одной из специализированных клиник. Пытались сойти за душевнобольных и братья Сидоровы.
На суде они не раскаивались в преступлениях, а также вели себя весьма нагло и агрессивно. Они заявляли, что весь процесс — это театральная постановка, а сами братья якобы являются жертвами режима из-за своей политической позиции. Однако Сидоровы не сумели обмануть экспертов, которые признали их вменяемыми.
«Я не верю, что какой-то психически больной мог настолько заморочить голову двум взрослым здоровым мужчинам. Думаю, у них самих была тяга к этим расправам. Им это нравилось. Мне кажется, что в этой истории и сам сектант был лишь передаточным звеном. Психически больной, на которого можно все свалить, — это очень удобно», — Михаил Виноградов, психиатр-криминалист.
В начале апреля 2016 года присяжные признали 42-летнего Дмитрия и 34-летнего Вячеслава Сидорова виновными и не заслуживающими снисхождения. Суд приговорил братьев к пожизненному лишению свободы: отбывать свой вечный срок они отправились в колонию «Вологодский пятак» на острове Огненный (Вологодская область).
Кроме того, осужденных обязали выплатить семьям потерпевших компенсацию в 13,5 миллиона рублей.