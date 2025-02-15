Башибузуки: почему русские казаки не брали в плен этих османских наемников

В армии Османской империи числились отряды легкой конницы, известной как башибузуки, которых сами турки считали не солдатами, а грабителями, служившими не за жалованье, а за право грабить врагов Порты. Чаще всего противниками башибузуков были не военнослужащие вражеской армии, а беззащитные мирные жители, а само их название стало синонимом убийцы и грабителя.

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Армия карателей и грабителей

С турецкого башибузук переводится как «сорви-голова» и обозначало буйного отчаянного человека или просто разбойника. В армии Османской империи башибузуки использовались как иррегулярная кавалерия и в мирное время их отряды занимались охраной отдаленных границ. С наступление войны султан формировал из всадников шайки, называемые одами, в которые чаще всего входили албанцы, черкесы, курды и добровольцы из полудиких горных племен Малой Азии.

Наибольшее применение башибузуки, количество которых доходило до 20 тысяч, получили в 18-19 веках. В Европе они стали известны не благодаря воинскому искусству, а за счет своих преступлений. Обычным делом для башибузуков стали массовые убийства, которые особенно шокировали европейцев того времени.

Балканский ужас

Весной 1876 года в Болгарии вспыхнуло антитурецкое восстание, на подавление которого помимо регулярной армии султан бросил 5 тысяч башибузуков, набранных из турок, цыган, черкес, болгар, принявших ислам и мусульман из Боснии-Герцоговины. За месяц каратели сожгли более 80 деревень и разграбили 200 населенных пунктов.

Руководитель русской дипмиссии в Адрианополе, князь Церетелев, писал в Петербург:

« В о й с к а п о л у ч и л и п р и к а з у н и ч т о ж а т ь в с е п р и м а л е й ш е м с о п р о т и в л е н и и . С н а ч а л а т а к о в ы м с ч и т а л о с ь п р о т и в о д е й с т в и е г р а б е ж у и п р и т е с н е н и я м , с о в е р ш а е м ы м б а ш и б у з у к а м и , з а т е м н е с ч и т а л и с ь д а ж е и с э т и м и п р е д л о г а м и , и д о с т а т о ч н о б ы л о л и ш ь б ы т ь б о л г а р и н о м . Р е ч ь ш л а н е о т о м , ч т о б ы и с к а т ь в и н о в н ы х , а о б и с т р е б л е н и и х р и с т и а н . . . » .

Точное количество жертв неизвестно, но болгарские исследователи говорят о 30-60 тысяч погибших.

В книге «Турецкие зверства в Болгарии» 1880 года записано, что наиболее страшными были башибузуки-албанцы, которые делали то, на что не отваживались даже турки. Сжигая болгарские и сербские села, они устраивали на пепелищах гуляния с танцами. Выживших в огне людей насаживали на колья. Особой жестокостью башибузуки отличились во время сербского восстания 1875-1878 годов. Из-за зверств, творимых добровольцами-албанцами, только из Косовского вилайета бежало 100 тысяч православных сербов.

Резня в городе Батака

Показателен случай с болгарским городом Батака. В 1876 году известный американский военный корреспондент, Мак-Гахан, в статье британской газеты Daily News писал:

« К а п и т а н А х м е т - а г а , б у д у ч и в о г л а в е о т р я д а б а ш и б у з у к о в , у м е р т в и л 8 т ы с я ч ж и т е л е й г о р о д а , д а л е к о г о о т м е с т а н т и т у р е ц к и х в о с с т а н и й — Б а т а к а . Е щ е д о н а ч а л а у н и ч т о ж е н и я ж и т е л е й . . . и з г о р о д а б ы л о в ы в е д е н о д в е с т и м о л о д ы х д е в у ш е к , и х з а с т а в л я л и п л я с а т ь , н а с и л о в а л и , а п о т о м в с е х у б и л и , с в а л и в т р у п ы г н и т ь п о д с о л н е ч н ы м з н о е м » .

Статья американца имела большой резонанс и заставила британское правительство отказаться от поддержки Османской империи в войне с Россией, которая решила заступиться за христианские народы Балкан.

Головорезы на Кавказе

Особое внимание башибузукам уделил русский философ, Владимир Соловьев. В своей книге «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории» он записал рассказ русского генерала, столкнувшегося с этим «воинством» 28 октября 1877 на Кавказе, во время Русско-турецкой войны. Генерал вспоминал:

« С м о т р ю , к а з а к и п о д ъ е х а л и и о с т а н о в и л и с ь к а к в к о п а н н ы е — н е д в и г а ю т с я . Я п о с к а к а л в п е р е д ; п р е ж д е ч е м у в и д е л , п о с м р а д у ж а р е н о г о м я с а д о г а д а л с я : б а ш и б у з у к и с в о ю к у х н ю о с т а в и л и . О г р о м н ы й о б о з с б е г л ы м и а р м я н а м и н е у с п е л с п а с т и с ь , т у т о н и е г о з а х в а т и л и и х о з я й н и ч а л и » .

Башибузуки не пощадили и младенцев, а живым остался только один армянин, спрятавшийся в колодце. Позднее русские догнали головорезов расстреляли их картечным артиллерийским огнем, а оставшихся в живых казаки добили шашками. Пленных в этом бою не брали.

С развитием военных технологий масса легкой кавалерии стала неэффективной, что особенно остро проявилось на слабо дисциплинированных башибузуках. К началу Первой мировой войны этот род войск турецкой армии был полностью упразднен.