Перуанский полицейский, нарядившийся в костюм капибары, задержал наркоторговца

Полиция Перу нарядила одного из своих сотрудников в костюм капибары, чтобы задержать наркоторговца.

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На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокированный в РФ), полицейские написали: "Капибара в действии. В Лурине группа "Терна", используя стратегию маскировки, поймала с поличным продавца наркотиков".

Сообщается также о конфискации 1700 доз кокаина и марихуаны.

Было опубликовано и видео, на котором торговец открывает дверь, а на пороге появляется замаскированный под капибару полицейский. Наркоторговца задерживают. Операция с использованием костюма, была приурочена ко Дню святого Валентина.

Следует отметить, что "стратегия маскировки", то есть, переодевание в животных, или сказочных персонажей, для перуанских полицейских - обычная практика. Так, год назад на Хэллоуин полицейские нарядились в костюмы персонажей фильмов-комиксов - Росомахи и Дэдпула. Прикрытие помогло им задержать банду "Ведьмы Аламеды", которая занималась торговлей кокаиновой пастой.

А на Рождество 2024 года полицейские задержали преступника, облачившись в костюме персонажа фильма "Гринч - похититель Рождества".