Дора Лазуркина: какую просьбу через нее передал покойный Ленин

Большевичка Дора Абрамовна Лазуркина, лично знавшая Владимира Ленина, активно выступала за вынос тела Иосифа Сталина из Мавзолея. Этому она даже посвятила речь на ХХII съезде КПСС, которая вызвала шквал аплодисментов. Собравшимся она попыталась донести – данную просьбу ей передал уже почивший основатель Советского Союза.

© РИА Новости

С революцией по жизни

Дора Абрамовна Лазуркина, появившаяся на свет в Черниговской губернии, ещё в юности прониклась революционными идеями. Она вступила в ряды РСДРП и начала вести революционную деятельность под псевдонимом «Соня». На тот момент ей было всего 18 лет…

В первый раз революционерку арестовали за подготовку первомайской демонстрации в Петербурге. После освобождения Соня перебралась в Одессу, но вскоре вынуждена была бежать и оттуда. Коллеги-партийцы направили Дору в Женеву, где в тот момент находились Владимир Ульянов и Надежда Крупская. С ними она и встретила наступление нового, 1905-го, года.

В январе Лазуркина вернулась в Петербург, где окончила педагогический вуз. Партийную работу она при этом не бросила. В 1934 году Дора Абрамовна стала инструктором культпропотдела Ленинградского горкома. Но и на этой должности она не задержалась. Большевичку через три года арестовали, и последующие 17 лет Соня была вынуждена скитаться по лагерям.

Лично Ленин попросил

Освободилась Лазуркина уже перед выходом на пенсию, что не стало поводом прекращаться политическую деятельность. В 1961 году Дору Абрамовну избрали делегатом XXII съезда Коммунистической партии Советского Союза. На этом съезде первый секретарь Ленинградского обкома Спиридонов во время своего выступления предложил убрать тело Иосифа Сталина из Мавзолея. Его поддержала Лазуркина, которая также обратилась к присутствующим с пламенной речью. Пенсионерка неожиданно заявила, что данная инициатива – воля Ильича, которую он её попросил озвучить. Лазуркина уверяла – Ленин в этот момент стоял перед нею как живой, и говорил, что не желает лежать рядом со Сталиным, принёсшим «столько бед партии». Зал взорвался аплодисментами. Не впечатлило услышанное только Вячеслав Молотов.

« П р о с т о , п о - м о е м у , в е д ь м а к а к а я - т о ! В о с н е в и д и т , к а к Л е н и н р у г а е т С т а л и н а ! » , – в о з м у т и л с я о н .

Правда или вымысел?

Заявление о выносе тела Сталина из Мавзолея – далеко не единственное, звучавшее из уст Лазуркиной. На протяжении последующих лет она и то и дело озвучивала нечто абсурдное. Так, в 1971 году Дора Абрамовна надиктовала на магнитофонную ленту свои воспоминания, которые включали в себя любопытные эпизоды, касавшиеся убийства Сергея Кирова. Якобы после гибели Кирова секретарь председателя Леноблисполкома Иовлев рассказал Лазуркиной, что к нему приходила женщина, которая случайно стала свидетельницей разговора нетрезвых сотрудников НКВД, обсуждавших убийство видного политического деятеля. Всё же большинство историков сходятся во мнении, что «аудиомемуары» Доры Абрамовны – выдумка. На момент записи Лазуркиной было 87 лет. В таком возрасте на объективность рассчитывать уже не приходится…